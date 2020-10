汉王科技发布仿生智能扑翼飞行器 飞行姿态接近真实鸟类

10月17日,2020年世界机器人大会在北京开幕,汉王科技在展览现场正式发布了“Go Go Bird 1000”和“出头鸟 201”系列仿生智能扑翼鸟。





据报道,“Go Go Bird1000”系列智能扑翼飞机的设计灵感来自于大自然之王鹰的飞行模式。

“Go Go Bird1000”系列的核心是通过气动设计在紧凑的空间中自行开发芯片和功能集成。“鸟儿”最终有46厘米的翼展,重量仅为138克。传感器用于感知飞行姿态,调整飞行姿态以实现直线飞行、悬停飞行、8飞行等困难的运动;利用传感器设定高度,可以在指定的高度飞行;无级调整尾舵,使其更灵活地实现无级转向和飞行。

随后的“Go Go Bird1000”产品线还将增加GPS导航和视频拍摄和返回功能,从而使仿生扑翼飞机在许多行业的应用将增加更多的可能性。

对于另一种产品“出头鸟 201”的发布,与第一代鸟类相比,翼展长度增加到36厘米,强力助推,飞行遥控操作更加灵敏。主板由各种主控芯片、MEMS传感器、电子元件、红外发射传感器、红外接收传感器等组成。主电路板采用超高集成度设计,实现面积小、重量轻、功耗低。固定高度飞行,直线飞行,特殊飞行性能,如悬停飞行,"8"飞行等。采用无级调节尾舵可实现无级转向,飞行灵活。

汉王科技有限公司的子公司仿翼(北京)的总经理张立清说,“Go Go Bird 1000”不仅可以用作玩具,还可以作为中学生的蒸汽教具和航空模型道具。通过集成传感器和控制技术,学生可以有趣地发现和理解自然和工程的运行机制,并培养对蒸汽(科学、技术、工程和数学)领域的兴趣。

