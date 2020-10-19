高端手机国人只认华为苹果：禁令当前担忧iPhone 12一家独大

国人买高端手机只认华为和苹果，相信这样的现象很多人都感同身受。其实如果从客观数据上来看，结果也与人们的认知基本相符。知名市调机构IDC分析报告称，华为和苹果占据了国内600美元价位以上手机88.1%的份额，成为高端手机市场的双雄。



国人买高端手机只认华为苹果

具体来看，IDC发布题为《姗姗来迟的5G iPhone，之后能否“健步如飞“？》的分析报告。其中IDC公布的2020年上半年中国600美元以上价位段智能机市场份额显示，华为以44.1%的份额排名第一，苹果以44%的份额不相仲伯，二者瓜分88.1%的高端机市场份额。

或许这便解释了为什么国内手机圈子关于华为和苹果的争论不断，因为从数据上来看华为和苹果的拥趸都很多，而且实力相当针锋相对。关于选华为还是选苹果iPhone，这是一个永远争论不完的话题。但是在美国禁令生效之后，苹果iPhone 12是否趁虚而入成为关键。

IDC认为，iPhone 12系列覆盖699~1,099美元的价格区间，mini版起售价易于令消费者接受，其小尺寸机身下的屏占比升级，也对大量长期使用iPhone 7、8系列用户的握持感受更加友好，有望激发该部分存量老用户的换机欲望。不得不说，iPhone 12自身够硬。

因为美国禁令的影响，也给iPhone 12的形成了推波助澜的影响。虽然这种结果并不一定会马上显现，但是禁令对华为的掣肘却是真实存在。此消彼长潜移默化，势必会在终端市场发生微妙的变化。买华为还是买苹果的这个问题，此刻的天平或许会微微倾斜。

IDC预测2020年，全球5G手机出货量约2.4亿台，而中国市场的贡献将超过1.6亿台，占比约67.7%，在未来5年内，中国也将持续占据全球约一半的市场份额。而中国5G手机价格越来越便宜、中国庞大的用户群体，以及中国5G的发展速度都是关键。

最后，希望华为能够听过难关，能够让当前高端市场的平衡状态一直延续下去。因为如果失去了华为的制衡，苹果一家独大的局面是任何一个用户乃至果粉都无法面对的。

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