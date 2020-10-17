iPhone 12遭疯抢 官网宕机 35分钟恢复正常

10月16日晚上8点，苹果的iPhone 12及iPhone 12 Pro正式开卖，下单人数众多，官网都宕机了天猫旗舰店也经历了多次抢空补货，在8：35分就恢复了正常。

昨晚的首发预售中，消费者可以全款支付订单，并在10月23日开始逐步收到。截至发稿，苹果官网、苹果天猫官方旗舰店保持正常下单，京东等经销商渠道在开卖10分左右就一直显示无货。

消费者抢购iPhone12经历“秒”级决策。微博网友林玲将自己昨晚抢购iPhone12的经历发在微博上，“怎么这么快，还在犹豫选128G还是256版本，刷新到付款页面，竟然没货了。”定好时间都没用，一考虑就没货了。

随后记者跟踪各大iPhone12开售平台，苹果天猫官方旗舰店、京东自营苹果旗舰店均在开售开始10分钟左右显示首批货售罄状态。



图：记者在8:11分看到苹果天猫官方旗舰店iPhone12 Pro售光

在晚上8:35分左右，苹果天猫官方旗舰店缺货状态解除，iPhone12以及iPhone 12 Pro又开始可以正常购买。

此次参与的机型是iPhone 12和iPhone 12 Pro，它们都是6.1寸，起步价分别是6299元（64 GB）和8499元（128GB）。

说到两款机型的区别，主要在于iPhone 12是铝合金边框，iPhone 12 Pro则是不锈钢。前者双摄，后者三摄且加入LiDAR激光雷达扫描仪，支持夜间人像模式和4倍光学变焦范围。

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