官方自曝！Mate 40 RS保时捷设计稳了

10月22日晚8点，华为新旗舰Mate 40系列将正式全球发布，余承东也亲自预热，称这是史上最强大的Mate系列手机。据悉，Mate 40系列本次将提供Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40保时捷设计四种不同版本，Pro+超大杯是第一次出现在Mate家族中。

据关注华为的数码博主@鹏鹏君驾到 曝料，华为众测平台今天发放了一款名为“温度计”的APP，应用介绍中赫然提到，它仅支持Mate 40 RS保时捷设计测温版，产品内部型号KUL-AN10。

该应用可用于测量物体、人体的温度，标记测温对象，查看测温记录等。

这不单是华为官方第一次确认Mate 40 RS保时捷设计的存在，也证实它在标准版之外，还会加入一个测温版。

此前在6月初，荣耀发布的荣耀Play4 Pro红外测温版，第一次将测温功能引入手机，在后摄模块部分加入一颗红外传感器，通过接收红外能量判定被测对象的温度，可以测人体体温，也可测量开水、热茶、空调、暖气等各种对象的温度，实测结果准确度还是相当高的。

目前不清楚Mate 40 RS保时捷设计测温版的具体工作原理，但应该和荣耀类似。

又或者，Mate 40系列常规版本，是否也会有一个测温版？

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