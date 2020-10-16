iPhone 12、12 Pro今日开订：6299元起

10月16日消息，按照之前苹果公布的细节，今天有两款iPhone 12要正式开启预订，除了苹果官网外、苹果在天猫等电商渠道的官方商店也是同步开始的。

苹果中国公布的细节显示，这次开订的是iPhone 12和iPhone 12 Pro，具体来说如下：

iPhone 12和iPhone 12 Pro Max将从10月16日晚8点开始预购，10月23日发售，而两者对应的售价不同，其中iPhone 12的64GB版售价6299元，128GB版售价6799元，256GB版售价7599元。

iPhone 12 Pro 128GB版售价8499元，256GB版售价9299元，512GB版售价11099元。

至于iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max将会在11月6日晚9点开始预购，正式开卖时间是11月13日。

还要注意的一点是，今年购买iPhone 12（或者说所有iPhone机型）系列，苹果都不会附赠耳机和充电头，如果你没有类似的装备，需要提前选购了。

有消息称iPhone 12首批供货比较紧张，所以黄牛要加价收购，新配色至少加价千元起步，大家怎么看？

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