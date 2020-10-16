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    苹果iPhone 12性能再测试：A14满血复活

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    iPad Air 4和iPhone 12上的所搭载的A14处理器体质一样，至少从目前的跑分来看是这样的。现在，最新的一组iPhone 12跑分数据出炉，从综合分析后得出，全新A14芯片比iPhone 11 Pro中的A13性能提升20-25%。

    从Geekbench上的数据来看，iPhone 12 Pro单核1597，多核4152；iPhone 11 Pro的平均单核1327，多核3289，同比提升在26%左右。正如预期的那样，iPhone 12 Pro的性能似乎与同样搭载A14 Bionic芯片的新款iPad Air大致一致。以一项结果为例，新iPad Air的单核和多核成绩分别为1583分和4198分。

    iPhone 12性能再测试：A14助力让其比上代快至少20%

    之前曾有传闻称，iPhone 12可能会配备什么阉割版的B14处理器，现在来看不过是胡说八道罢了。

    对于之前出现的iPhone 12 Pro机型的部分结果显示多核分数明显偏低的情况，Geekbench创始人John Poole表示，这在全新开箱的新iPhone上很常见，因为这些设备可能正处于索引过程中等因素。

    A14 Bionic芯片是有史以来最快的智能手机芯片，也是第一款基于5nm工艺打造的芯片。该芯片集成的神经引擎也从8个内核翻倍到16个内核，使其在执行机器学习任务时速度提高了80%，比如应用深度融合技术来改善照片的细节。

    iPhone 12性能再测试：A14助力让其比上代快至少20%

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