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    399元！紫米TWS主动降噪耳机发布：价格吊打小米

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    10月15日下午，2020年紫米年度新品发布会在南京江宁会展中心召开，带来了ZMI PurPods Pro支持ANC双重主动降噪，，降噪效果媲美苹果AirPods Pro。通话降噪方面，支持Speech+FF+FB 3Mic通话降噪技术。采用蓝牙5.2技术，信号可覆盖200米，相当于两个足球场的长度。

    音质方面，采用复合振膜动圈单元，支持EQsmart自适应技术，配合MIUI系统，自动进入游戏低延迟模式，最低延迟仅87mm。要知道苹果iPhone搭配AirPods pro的延迟也达到了144。

    399元！紫米TWS主动降噪耳机发布：价格吊打小米

    续航方面，降噪模式下7小时，通透模式下8小时，降噪关闭模式下10小时，搭配充电盒甚至长达32小时。

    ZMI PurPods Pro支持智能压感按键，与AirPods Pro相似，长按可在降噪、通透、关闭降噪三种模式下，短按可切歌、接听电话等等。

    PurPods Pro售价399元，甚至比小米刚刚发布的小米降噪耳机Air 2 Pro的699元还要便宜的多。

    一同发布的还有ZMI PurPods，售价199元，不支持主动降噪，不支持无线充电、通话降噪从Pro版的3Mic降到2Mic。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7542735.html report 909 10月15日下午，2020年紫米年度新品发布会在南京江宁会展中心召开，带来了ZMI PurPods Pro支持ANC双重主动降噪，，降噪效果媲美苹果AirPods Pro。通话降噪方面，支持Speech+FF+FB 3Mic通话降噪技术。采用蓝牙5.2技术，信号可覆盖200米，相当于两个足球场的长度。音质方面...
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