10月12日，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，成为继中国移动、中国联通、中国电信之外的第四大运营商。早在去年工信部发放5G牌照时，神秘的中国广电崭露头角便引发关注。如今正式挂牌，中国广电究竟从何而来，又肩负怎样的历史使命呢？





第四大运营商成立 中国广电什么来头

中国广电什么来头

在中国广电的47家股东中，除了控股51%的中国广播电视网络有限公司这个当家人之外，还吸纳了北京、江苏、天津、湖南等传统广电系的资本。此外在大股东名单中还包含了阿里创投、国网信息、深圳招商、酒泉钢铁等非广电系资本，拥有着典型的混改基因。

国内第四大运营商中国广电成立，基本宣告原来各自为政甚至极为混乱的广电系网络终于天下一统，同时也意味着中国广电系将从传统的广播电视服务逐渐转向为更符合互联网时代趋势的网络和数据运营服务，并搭乘5G网络的快车形成全新的竞争格局。

中国广电有何筹码

去年中期工信部发放5G牌照时，把最黄金的700MHz频段给了新晋角色中国广电。根据最基本的物理原理，频段越低覆盖越广穿透力更强，这意味着同样铺设5G网络，中国广电的所需的基站数量和铺设成本比其他三家运营商要低很多，这是中国广电最大的筹码。

作为一个新晋角色，工信部对中国广电多一些“呵护”不难理解，否则中国广电又有何资本与传统三大运营商展开竞争。目前中国广电已经与中国移动按1:1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 优质5G无线频段网络资产。

广电手里的烫山芋

中国广电，顾名思义就是广播电视网络，这是中国广电赖以生存的根本，如今也是一个烫手的山芋。在网络如此发达的今天，越来越多的家庭已经开始放弃继续为有线电视缴费，转为使用三大运营商的IPTV服务。所谓的IPTV，其实就是通过互联网看电视。

中国广电也有入户的宽带服务，但是运营效果不尽人意。其实传统的有线电视网络比现在主流的三大运营商光纤宽带更成熟覆盖更好，且同轴有线电缆的数据带宽可高达4.8Gbps。曾经的一手好牌变成如今的烫手山芋，各地广电系公司长期混乱自治成为首因。

先变大才能变更强

“大，不一定强。但不大，就一定不强！”，这句话用在广电身上十分恰当。只有当各地广电系公司结束混乱自治形成足够庞大的中国广电，才有足够的实力跟传统三大运营商直接正面的竞争。这就是中国第四大运营商中国广电成立的初衷，中国广电有其自身的使命。

工信部数据显示，截至今年8月末，三大运营商的移动电话用户总数已高达15.98亿户。尽管新成立的中国广电获得了全新的192号段，并且手里还有700MHz频段的金字招牌，但是在传统移动通讯领域跟传统三大运营商竞争无异于以卵击石，必须另辟蹊径。

中国广电要怎么走

中国广电的成立也是对原有广播电视及有线电视网络进行信息化全面改革，提升资源利用率。如何利用有线电视网络的高带宽，如何实现5G网络的终端入户，如何利用5G时代大洗牌的机遇迎合未来物联网、云计算以及边缘计算的新机遇，中国广电并不缺机会。

此外，作为中国第四大运营商，中国广电的入局彻底改变了国内电信服务的竞争格局。从三足鼎立到四方会战，以及国家积极推进携号转网的政策背景下，更充分的产业竞争必然加速中国5G网络建设，提升国内网络服务质量，最终实现高速发展并受惠于民。

一颗石子足以打破平静的水面，中国广电这块磐石毕竟引起更大的波澜。

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