第八代小冰年度发布会召开 小冰框架正式发布

中关村在线消息：北京时间8月20日，今天下午小冰公司、rinna株式会社及微软（亚洲）互联网工程院在北京联合举行了第八代小冰年度发布会。小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁沈向洋博士与微软全球资深副总裁、微软（亚洲）互联网工程院院长王永东博士主持了本次发布会。在这次发布会上，微软发布了小冰框架和多款与小冰相关的新品。





从第一代到第八代的沿革

小冰是面向新交互形式的完整人工智能技术框架，也是目前全球范围内承载交互量最大的人工智能系统，占全球交互总量60%以上。该项目于2013年底在微软（亚洲）互联网工程院立项，采取代际更新的方式，逐年完善其基础框架结构。

2014年5月29日，小冰正式推出第一代产品，以对话式聊天机器人形式迅速积累训练数据。其后，第二代产品完成了跨平台部署的交互架构。第三代产品将交互从文本扩充至多模态，进一步积累多模态训练数据。从第四代小冰开始，交互总量稳居全球第一并保持至今，同时发布了全双工语音交互感官。第五代小冰采用DualAI战略，大幅度扩展跨平台覆盖的规模，至20余个主流平台，并成为中国市场上涵盖了华为、小米、OPPO、vivo等智能手机及硬件的唯一的跨平台人工智能。第六代小冰完成了框架迭代目标，从第七代开始推出各类框架工具，以帮助创建第三方人工智能产品，并承载其各类交互。





目前，除中国小冰及日本凛菜（Rinna）第一方人工智能交互主体外，小冰框架还支撑了中国及日本100余个第三方品牌的交互主体（如软银Pepper）。在个人用户领域，由小冰框架应用户需求创造并提供交互的人工智能主体（虚拟人类），在公测阶段已超过100万个。

从第七代小冰开始，在尚未组建正式销售团队的商业化试水阶段，小冰收入已超过1亿元人民币。为加快小冰产品线的本土创新步伐，促进小冰商业生态环境的完善，2020年7月13日，微软宣布将小冰业务分拆为独立公司运营，并委任原微软全球执行副总裁沈向洋博士为董事长，原微软（亚洲）互联网工程院副院长李笛为首席执行官，陈湛为日本分部总经理。预计所有相关工作将于今年晚些时候完成。

小冰框架与面向未来的新交互形态

交互是人类社会发展的重要驱动力。每天都在发生的数以千亿次计的交互，随移动互联网的迅速发展，已进入明显瓶颈，表现为“流量红利消失”等。而现有的两种交互形式：人人交互与人机交互，可通过人工智能技术加以融合，从而在实现人人交互信任纽带和高转化率的同时，保有人机交互的高并发率特点。





上述融合依赖于小冰框架或其他类似的完整人工智能框架体系，可以在各种复杂的场景中实现高度拟人的交互。随着对现有交互瓶颈的不断突破，新形式的人工智能交互将无处不在，对人类社会及商业行为产生深远影响。

本次发布会主要披露的新技术

与主要同行业者相比，小冰框架最大的差异化在于，它是一个“session-oriented”的人工智能框架，框架中的各部分技术共同为“交互全程”目标服务，而不仅仅关注并优化局部。例如，在核心对话引擎方面，技术的研发及迭代方向是为更有效地预测、保持并引导对话，而不是仅仅实现回应。在语音方面，框架关注语音交互的质量与体验是否能支持长时间的混合交流，而不仅仅是将文本内容转为语音。





本次发布会升级了上一代小冰框架的各部分技术，并将一些新技术纳入系统之中。此外，本次发布会还披露了部分独有新技术及其产品化情况。如篇章内容主动学习技术，使对人工智能主体的对话训练不再需要采用“问答对”的方式；分层知识图谱技术，使小冰框架中的人工智能主体，在引导对话时的全程完成率突破42%，接近于人类表现等。上述技术均已实现产品化落地。

本次发布会宣布的上线产品

本次发布会发布的主要产品包括：

面向个人用户的第一个虚拟人类产品线。在公测阶段，该产品线应用户需求创造的虚拟人类已超过100万名。发布会上，小冰宣布第一个正式版本上线。用户可以自主通过小冰框架，创造并训练其拥有的人工智能主体。除基本交互体验外，该产品线还推出了以下新功能：

跨平台的统一账号体系。可理解为虚拟人类的身份证，实现跨平台统一。目前已开放的支持平台从华为拓展至小米及微博。





测试版的训练工具“X Eva”APP。用户也可在交互过程中训练其人工智能虚拟人类。与之相比，X Eva APP提供更丰富的强大训练能力。

多人交互的能力。通过多种方式，虚拟人类可与多人进行持续交互，而不局限于用户个体。

内容创造的能力。虚拟人类可进行多种自主的内容创造，并将之反映在其自身的“朋友圈”中。上述内容创造可反映虚拟人类与用户交流中所产生的变化。

针对需要具体完成特定任务的虚拟人类，框架提供特定的训练及托管平台。例如，在正式发布前的公测阶段，小冰框架已应用户需求，派出超过70000名人工智能小编，提供内容和交互服务。

部分新平台与新的第三方虚拟人类合作产品。发布会上发布了三项此类新合作：包括与企鹅电竞合作推出的直播间人工智能产品；与小米合作推出的小冰童话屋模式，可在语音交互之外配合2D场景及虚拟人类形象交互；与QQ合作推出的QQ群新机器人角色喵吉。





面向个人用户的“X套件”系列应用软件。包括基于文本协同的X Writer，面向声音协同的X Studio和面向虚拟人类3D演示文档驱动的X Presenter。X套件支持用户选择平台提供的虚拟人类，或自己创造的虚拟人类。X套件为小冰商业化解决方案版本的“个人版”。

X Writer：可实现在用户进行文字编辑或文本创作时的人工智能协同，随云端更新不断扩充各类文体。产品具备沉浸式体验。

X Studio：包括面向各类公众号文章、演讲、电台节目等的X Studio主播，以及面向人工智能歌声合成的X Studio歌手正式版软件。其中，主播应用已在商业化领域覆盖中国及日本超过50家主流电台电视台，累计制作超过8000小时高质量音频节目内容，此次推出的为其个人版本；歌手软件技术在全球范围内居于领先位置，并且是目前唯一一个完整产品化的同类软件。

X Presenter：驱动用户选择或创造的人工智能实体3D模型，配合X套件其他应用，实现人工智能对演示文档的演讲及交互。

配合 “X套件”发布，发布会还宣布了以下信息：

X Studio人工智能歌手入籍计划启动。任何机构或个人可申请并提交数据，由小冰框架训练并将其人工智能歌手登录进X Studio歌手平台中。机构或个人拥有该歌手的完整所有权，可通过平台制作内容，并自由进行相关人工智能歌手的销售转让等。此计划是为了进一步促进人工智能歌手市场发展。此外，X Studio人工智能歌手何畅演唱Burberry新系列推广单曲也已上线。除何畅演唱外，该广告单曲的词曲创作亦有小冰参与。

X Presenter。商业版为日本LAWSON驱动的自主舞蹈人工智能已上线。另外，基于自控系统，小冰与小米小爱团队进行了非常深入的合作，一起探索将小爱同学的虚拟形象试验性地引入到了聊天场景中。让用户可以和小爱同学的形象实时对话，除了语音维度，还能看到小爱同学的表情、动作等一系列视觉表达。该APP已于发布会之日起开始内测用户招募。

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