RTX 3090显卡外观及价格曝光：单风扇1499美元

9月1日和10月5日，黄仁勋将连续出席两场NVIDIA的重要活动，前一次是GeForce专题，后一次则是GTC 2020大会。外界普遍猜测，9月这场将发布首波RTX 30系列显卡，GTC 2020上有望进一步丰富家族阵容。

关于外界盛传的RTX 3090，日前有爆料给出非公版高端卡的价格，高达1.2~1.5万元。不过非公种类繁多，定位不同，价格参考意义并不大。

没想到，RTX 3090的公版价格也在国内泄露，据说要到1399美元，FE版则是1499美元。

简单对比下，RTX 2080 Ti发售之初的起步价是999美元，FE版是1199美元，换言之，RTX 3090分别调高了40%和25%，难道真是性能涨幅看齐价格涨幅的节奏？

规格方面，RTX 3090预计基于GA102核心，内建5248的CUDA（82组SM），比RTX 2080 Ti多出20%。显存方面直接上到了24GB GDDR6X(384bit、1TB/s带宽)，参数华丽，性能指标非常可观。

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