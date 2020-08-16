苹果反对微信禁令 腾讯淡淡地说了一句：无所谓

苹果反对微信禁令事件仍在持续发酵，作为一款拥有12亿用户的社交软件来讲，该事件的影响力也让很多人关注。据报道，超过十多家美国主要企业在周二（当地时间）与白宫官员进行了电话交谈，对特朗普行政命令对微信产生的广泛影响表示担忧。



苹果反对微信禁令

苹果反对微信禁令，根本原因在于微信的限制将削弱它们在世界第二大经济大国中的竞争力。《华尔街日报》援引熟悉这一问题的人士的话报道说，福特汽车、苹果、迪斯尼、沃尔玛等公司也参与了这次电话通信。

美国彭博新闻社认为，苹果反对微信禁令是因为苹果公司最重要的市场之一就在中国，禁止微信的使用，可能会对苹果公司产生巨大影响。专门调查苹果手机市场的TF国际证券的分析师郭明炜指出如果微信被禁用，苹果手机在中国市场的销量将大幅减少，年销量也将减少30%。

腾讯于8月12日公布今年第二季度业绩后，在业绩发表中，分析师询问腾讯从美国和美国企业获得了多少利润。腾讯的最高战略负责人兼集团首席副总经理James Mitchell回答说，在美国发生的收益不到总收益的2%，其中美国广告收益只占总广告收益的1%。

腾讯认为在美国市场的收益不足2%，禁止不影响其他工作。换句话说，苹果反对微信禁令，微信禁令更像是搬起石头砸自己的脚，腾讯淡淡的说了一句：无所谓~

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