特斯拉为什么这么火 国产车能不能比得过

如果要问2020年科技领域什么最火，我想非特斯拉莫属。无论是最近满街跑的国产特斯拉Model 3，还是年内已经翻三番的特斯拉股价，特斯拉俨然就是疫情阴霾笼罩夜空中最亮的一颗星。那么问题来了，特斯拉为什么这么火，国产品牌电动车难道比不过吗？



01 没有明显的短板

如果我要说特斯拉是目前全球范围内可量产的电动车中，唯一在各个环节都没有明显短板的品牌，我想一定会有人认同这一观点。而形成这一结果的，不仅仅是基于特斯拉在研发和设计层面的巨额投入，其实更多的是特斯拉从一开始就是为电动而生的根本思路。



特斯拉电源管理技术最厉害

那么说到底，特斯拉究竟好在哪？保持车辆更新的OTA升级、全球顶尖配件的高度整合、堪比超级跑车的加速性能、电动汽车独有的极致静音、自动驾驶为首的前沿科技，其实这些都不是用户为特斯拉掏钱的关键，即使性能和体验再好，充电费劲也是空谈。



续航焦虑和充电难题是阻碍电动车发展的根本原因，而特斯拉最厉害就是电源管理技术。最近特斯拉V3超级充电落户北京，“充电5分钟行驶120公里”的超级充电效率让很多电动车主感慨：有钱还是得买特斯拉。诚然电动车仍处于比差阶段，没有短板让特斯拉胜出。

02 火箭级大师营销

尽管全球都笼罩在疫情的阴霾下，但在今年第二季度，特斯拉交付了90650辆电动车，这一数据远远超出预测给业界带来了一个惊喜，也推升特斯拉股价再上一个台阶。巨大成功的背后，除了特斯拉产品力和品牌价值之外，还离不开马斯克大师级的营销手段。



营销大师马斯克最擅长舆论营销

如今的特斯拉，就仿佛十年前的苹果，总是能成为全球新闻头条的常客。让自己成为舆论的焦点，这显然是马斯克最擅长的事情，狂热、疯子、野心、绯闻，管他是什么呢。无论这些新闻是否存在争议甚至批评，这都不妨碍他在潜移默化的刷新着人们的认知。



马斯克之所以被称为营销大师，在于他总能给人们带来惊喜。其实从根本上来讲，马斯克营销的不仅仅是特斯拉，更是自己无所不能的人设。无论是Space X火箭载人上天，还是挖洞公司跑车入地，当马斯克吹过的牛一一成真，他就能成为资本市场的吸金石。

03 资本催化的裂变

人们把马斯克称为“硅谷钢铁侠”，因为除了他脑袋里总是迸发出很科幻的想法之外，另外一个关键是钢铁侠是真的很有钱。毫无疑问，能烧得起钱才能搞得好电动汽车，而马斯克最大的魅力莫过于，他总能为博得投资者的信任，为特斯拉融到更多的钱。



马斯克总能为特斯拉融到更多的钱

马斯克曾说过，特斯拉从不打广告，而是把钱都花在了研发和设计上。在过去的十年当中，特斯拉在研发上花费超过200亿美金，这是传统车企的数十倍。成立于2003年的特斯拉在连续亏损了15年之后最终盈利，市值一度超越丰田成为全球第一车企。



短短10年时间，特斯拉股价涨幅近6000%。特斯拉就像是一个高速滚动的雪球，带着资本与科技的共舞。投资者有丰厚的回报，特斯拉便能吸引更多的融资，可以不断投入研发维持产品和技术的持续领先，这让特斯拉进入了一个良性发展的高速循环当中。

04 国产车面临冲击

如果您留心观察不难发现，最近一段时期国产电动车也变得多了起来。除政策推动外，随着技术趋于成熟，国产电动车也迎来高速发展期。令人担忧的是，特斯拉在推出国产Model 3下探至30万元价位后，还将继续推出更便宜的车型，国产品牌将面临巨大的冲击。



特斯拉将接替苹果成为新的收割利器

如果说十年前拥有一部iPhone令人羡慕，那么今天拥有一部特斯拉也是年轻人的时髦。很多人批评年轻人这种 “崇洋媚外”的消费观，但当年抢购进口电视机收音机的时候不也照样的香。与其讽刺批判，倒不如搞明白为什么外来的和尚会念经，这才是问题的关键。



手机产业的轮回，如今又在电动汽车领域重演。就如同当年一部iPhone利润率超100%，苹果仅依靠10%的市场份额，却可以拿走市场90%的利润。曾经的苹果和如今的特斯拉，其实走的都是同样的路径。当特斯拉逐渐羽翼丰满，就要面向国产车亮出锋利的镰刀。

05 国产车差距在哪

复盘特斯拉的发展路径，资本与技术的双轮驱动外加舆论营销成为关键。而在资本和营销层面上，虽然国内并不缺乏像马斯克那样总能忽悠别人接盘的营销大师，但却极少有投资者能够接受15年不盈利的结果。国内资本急于兑现，结局往往是风头一过便一地鸡毛。



特斯拉研发投入甩出其他品牌很远

而在技术层面，钱的作用同样不容小觑。以国产电动车发展较好的蔚来举例，其研发费用去年为44亿人民币，而特斯拉平均每年的研发费用则高达近100亿人民币。如此悬殊的差距足以让特斯拉将其他品牌远远甩在身后，最终形成技术壁垒，垄断收割全球。

汽车由上万个零件组成，因此电动汽车并不是一个孤立的产业，其背后作为支撑科技生态更为关键。作为从硅谷走出的电动汽车品牌，强大的科技生态成为特斯拉引以为傲的资本。尤其是在半导体芯片、人工智能等领域，绝非国产电动车一朝一夕可以超越的。

06 弯道翻车后思痛

提起国内电动车的发展，过去人们总是会拿“弯道超车”说事。而事实上我们不仅没有超车，还差点在“弯道”上翻了车。很多车企为了获取新能源补贴匆匆上马，把燃油车加个电池电机就推向市场。不成熟的产品加之跟不上的配套，让很多车主谈电动就骂娘。



2020年7月新能源汽车销量排行

不夸张的说，国产品牌错过了电动车发展最黄金的五到十年。但电动车对燃油车的替换是一个相当漫长的过程，因此对于国产电动车而言，即使现在重新起步仍不算晚。观察发现最近街头上出镜的国产电动车无论从外观设计，还是从技术水平上都有了极大进步。

其实从某种意义上来讲，国产电动车真正的启动更像是在2020年。国内电动车市场不再是比亚迪一家独秀，广汽传祺快速崛起，五菱宏光低价杀入，长城欧拉持续发力……越来越多的车企开始针对电动车正向研发，开始思考什么样的电动车才是国民所需。

07 结束语

预计2025年，电动车首购成本和传统车持平，未来五年将成为国产电动车发展的关键期。复制再造一个特斯拉毫无意义，倒不如好好想想如何依托14亿庞大市场，如何生产出造福国人的电动车，以市场推动技术发展或许才更符合中国特色。

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