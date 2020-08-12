农夫山泉与拼多多达成战略合作 官方旗舰店首日成交额达280万元

中关村在线消息：“大自然的搬运工”这回搬入了新电商。8月11日，农夫山泉与拼多多宣布达成战略合作，农夫山泉将在拼多多开设官方旗舰店，上架旗下全线产品；拼多多将提供“百亿补贴”“限时秒杀”等多项核心资源支持，并在研发、生产、直播、推广等领域展开全面合作，双方将联手为消费者带来全新的购物体验。





▲8月11日，农夫山泉官方旗舰店在拼多多正式上线，双方联合推出了新品首发、1元秒杀等多项活动。

当天上线的农夫山泉官方旗舰店也创下了拼多多新开店铺的最高销售纪录。上线首日，旗舰店实现单店成交额280万元，农夫山泉NFC果汁系列产品销量突破33000件。其间，旗舰店还开设了包含产品推荐、工厂探访、观众互动等环节的专场直播，配合“1元秒杀”“免费抽奖”等优惠活动，吸引观看人数超过40万人。

作为国内饮料行业的龙头企业，农夫山泉一直致力于为消费者带来各种高品质、创新性的饮品。“我们时刻关注着消费市场的变化，无论是用户口味的转换，还是购物方式的改变。”农夫山泉副总裁周力表示，“近年来，拼多多的发展有目共睹，用户体量增长迅猛，为众多生产企业提供了新的增量市场，我们愿与平台合作，一起为消费者’拼‘出更好的产品和服务。”

拼多多副总裁陈秋表示，农夫山泉壮大国货的决心令人尊敬，平台将全力支持国内一流品牌的发展。“无论行业如何变化，农夫山泉始终聚焦的是消费者需求，这与拼多多的运营理念不谋而合。”陈秋说，“我们将集合平台优势资源，把更多农夫山泉这样优质品牌带到消费者面前。”





▲在拼多多“百亿补贴”的助力下，原价69.9元的农夫山泉100%NFC新疆苹果汁10瓶装礼盒直播秒杀价仅售19.9元。

据悉，为了让消费者能以更实惠、更直观的方式买到天然、健康的农夫山泉产品，拼多多投入了“百亿补贴”和“限时秒杀”两大强力资源。其中，在“百亿补贴”的助力下，农夫山泉100%NFC新疆苹果汁10瓶装礼盒直播秒杀价仅售19.9元；“限时秒杀”频道则推出了涵盖炭仌咖啡、水溶C、饮用水等多款产品的折扣万人团，为品牌迅速汇聚了大量人气。

此外，在农夫山泉官方旗舰店的直播中，工作人员还为消费者带来了农夫山泉全系产品的讲解，带领观众在线感受了产品的研发与制作过程，并献上了一大波红包和抽奖福利，赢得了消费者阵阵喝彩。





▲在农夫山泉官方旗舰店的直播中，工作人员为消费者带来了详细的产品讲解和工厂探访。（图片来源：拼多多APP截图）

“未来我们将继续深化与农夫山泉的合作，通过销售市场反馈、运营技术对接等方式，根据平台消费特征，探索生产定制化的产品，不断满足消费者的需求。”陈秋表示。

全球知名咨询公司弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）的报告显示，2012年至2019年间，农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一，以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居中国市场前三位。

拼多多是目前中国发展最快的新电商平台。在权威移动应用数据分析平台SensorTower近日公布的2020年7月全球非游戏类APP下载排行榜中，拼多多排名第9，是榜单中唯一一家中国区应用，也是中国苹果手机用户下载最多的应用。截至今年3月底，拼多多年度活跃买家数已达6.28亿。

（7502642）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：农夫山泉与拼多多达成战略合作 官方旗舰店首日成交额达280万元http://news.zol.com.cn/750/7502642.html