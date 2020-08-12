Xbox Series X或于11月5日发售 手柄包装泄露天机

中关村在线消息：微软的新一代游戏主机Xbox Series X将在今年感恩节之前发售，现在有更具体的消息是将在11月5日发售，这是来自官方产品的一出暗示。





就在已经曝光的Xbox Series X手柄上，有人发现其保修日期截止到2021年11月5日，根据Xbox手柄历来都是保修期一年的惯例，Xbox Series X手柄应该也就是2020年11月5日发售。

既然手柄都发售了，同步上市的Xbox Serise X主机自然也应该是在同一天发售，由此推出Xbox Series X的发售日就是在11月5日。

而且就在昨天，微软官方已经确定Xbox SeriesX将在11月发售，只是没有具体哪一天，现在看来11月5日是最有可能的。Xbox Series X在感恩节之前发售也是厂商们的习惯，毕竟这是美国最大的购物季。

不过遗憾的是，原本作为Xbox Series X护航大作的《光环：无限》却要延期到2021年发售，微软解释原因是多方面的，比如受到疫情的影响。

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