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    Xbox Series X或于11月5日发售 手柄包装泄露天机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：微软的新一代游戏主机Xbox Series X将在今年感恩节之前发售，现在有更具体的消息是将在11月5日发售，这是来自官方产品的一出暗示。

    XSX或于11月5日发售

    就在已经曝光的Xbox Series X手柄上，有人发现其保修日期截止到2021年11月5日，根据Xbox手柄历来都是保修期一年的惯例，Xbox Series X手柄应该也就是2020年11月5日发售。

    既然手柄都发售了，同步上市的Xbox Serise X主机自然也应该是在同一天发售，由此推出Xbox Series X的发售日就是在11月5日。

    而且就在昨天，微软官方已经确定Xbox SeriesX将在11月发售，只是没有具体哪一天，现在看来11月5日是最有可能的。Xbox Series X在感恩节之前发售也是厂商们的习惯，毕竟这是美国最大的购物季。

    不过遗憾的是，原本作为Xbox Series X护航大作的《光环：无限》却要延期到2021年发售，微软解释原因是多方面的，比如受到疫情的影响。

    （7502060）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Xbox Series X或于11月5日发售 手柄包装泄露天机http://news.zol.com.cn/750/7502060.html

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