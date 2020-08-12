早报:小米大师透明电视发布 英伟达官宣特别演讲

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小米十周年主题演讲上，最大的惊喜莫过于这台透明电视



小米大师透明电视发布 售价49999元





全世界第一台量产的透明电视——小米大师OLED透明电视在昨天晚间正式发布，搭载了55英寸OLED 屏，5.7mm超薄屏幕。屏幕色深10bit，93%DCI-P3色域，刷新率120Hz，支持MEMC运动补偿，屏幕响应时间1ms。

小米的这场演讲中，最受欢迎的产品莫过于Redmi K30至尊纪念版，这款产品在发布会结束之后也随即售罄。

卢伟冰发微博：Redmi K30至尊纪念版512GB版本官方商城售罄





随着十周年演讲的推进，Redmi K30至尊纪念版正式发布并上架了各大电商平台,目前处于预售阶段。当晚，小米集团副总裁卢伟冰发微博表示，Redmi K30至尊纪念版512GB版本在小米官方商城售罄。

小米的产能会不会受新冠影响？雷军表示并不慌。



小米智能工厂投产 自动化生产线年产能百万台





在小米十周年主题演讲中，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，小米智能工厂已经正式落成投产，生产的第一款产品就是最新发布的小米10至尊纪念版的透明版。小米智能工厂位于北京亦庄，目前投产的为第一期，是拥有全自动化生产线、能够年产百万台高端手机的“黑灯工厂”。三年后，小米还会有智能工厂二期。

iQOO的新机正在蓄势待发，现在iQOO官微也已经暗示。

iQOO官微暗示：iQOO 5超大杯即将上市





在小米进行雷军十年演讲的同时，iQOO官方微博悄然更新了一句 “等我 “，结合此前预热信息，此举或暗示iQOO新机（iQOO 5超大杯）降至。iQOO方面将于8月17日14:30举行iQOO 5系列新品发布会。

英伟达的新品发布会，终于官宣了。



英伟达官宣GeForce特别演讲 RTX30有望发布





英伟达公司昨天晚间官方宣布，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋，将于北京时间9月2日00点整，发布GeForce特别活动主题演讲。据悉，在主题演讲中，黄仁勋将重点介绍公司在游戏和图形领域的最新创新。

有关新冠疫情，全球还都没有过去。



苹果关闭蒙特利尔旗舰店 因发现新冠病例





据加拿大蒙特利尔广播公司CTV报道，苹果蒙特利尔圣凯瑟琳店在周五的某个时候被关闭。苹果公司告诉CTV，"由于目前我们服务的部分社区出现COVID-19疫情，我们将暂时关闭这些地区的门店"。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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