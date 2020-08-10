苏宁30年开启场景零售新征程：服务是唯一产品

30年前，在以线下为消费主导的时代，苏宁奠定了连锁零售商最强之位；随着互联网时代崛起，苏宁升级线上消费体验并成功转型。在零售产业形势多变的当下，苏宁再一次战略转型，从零售商到零售服务商，开启场景零售新的10年。



三十而立开启场景零售新征程

从1990年成立至今，这30年中苏宁经历了多次转型。从零售商、连锁零售商，再到互联网零售，苏宁仍未停下脚步，持续探索零售新模式。苏宁易购集团副总裁顾伟在818发布会上宣布了苏宁新十年的又一次战略进化：苏宁将整体进一步升级为“零售服务商”，进入“场景零售服务十年”。

30，而立之年的苏宁不仅为消费者提供好产品，同时还将注重好的服务。除了传统意义上面向直接消费者的交易与售后服务，面向中小零售商等B端合作伙伴的供应链、物流、金融与科技等核心服务同等重要。

对于大多数消费者而言，消费升级看到的是商品价格差异；对于苏宁零售服务商而言，3C电子产品只是一个价格，售中、售后的服务也很重要。正如苏宁易购消费电子集团通讯公司副总裁张舞阳告诉记者，张近东董事长反复强调“零售不是苏宁终极目标，服务是苏宁唯一的产品”。



苏宁易购消费电子集团通讯公司副总裁张舞阳



何为场景零售？苏宁易购消费电子集团售后服务中心总经理陈媛解释到，传统零售就是线下的一个店铺，消费者到店里来买东西；互联网时代增加了零售通路，以前的口碑营销其实更像是现在的社区电商。而苏宁打造的场景零售是“时间概念”，不受地点限制，结合苏宁线下、线上的零售基础，享受采购供应、物流送货、场景售后、金融分期以及送装一体的技术服务，真正以⽤户为中⼼提供多元方案。

定义场景零售体验一站式服务

有人说，电商最大的竞争与优势是因为价格透明。这是方便消费者可以更快速地货比三家，同时也让更多的平台玩起了价格战，但这一切只是短期、眼前的利益。从长远来看，价值战才是平台竞争优势。

苏宁董事长张近东说过这样一句话，“零售的竞争，无论形式怎么变，最终一定是商品供应链和服务能力的竞争，否则一切发展都是空中楼阁。因此，持续夯实商品和服务能力是我们不变的追求。”

如何能提升价值？服务就是核心。苏宁场景零售服务最大的变化是将远场电商变成了近场服务。简单理解，苏宁利用更多新媒体技术提供在线视频技术支持，手机维修远程实时查看。通过一个店、一个人、一个APP的服务阵地，为消费者提供全面的服务。

以手机换新为例，在享受厂商、平台和各种满减优惠后，系统可以识别当前手机型号，并进行一站式以旧换新服务。即消费者只需要支付差价，就可以得到新机，而旧机器则在送货时收走。









新机差价部分还能享受额外的金融补贴，以用iPhoneXS Max更换华为P40Pro为例，最终补差价仅2498元。在今年818期间，苏宁额外提供最高满1000减1000大额补贴，Super会员还能享受额外10%置换补贴，多重优惠叠加，太过划算。

目前，苹果、华为、三星、小米等品牌都授权苏宁售后服务，无论在官方体验店、苏宁全网还是天猫商城购买的产品，都可以通过苏宁线上APP预定送修。目前苏宁已覆盖85城、500家店提供销服配套专区。









针对购买笔记本电脑的用户，还可以花8.18元购买电脑服务锦鲤包，包括安装操作系统、常用办公软件等增值服务。

以我们本次体验的南京新街口旗舰店为例，地下一层为品牌授权维修点，一层~四层分别为科技产品、办公数码以及家电产品。

产品展示以品牌划分，在一个展区你可以体验到同一个品牌的全部家电产品。





除手机类产品支持在线以旧换新估价外，苏宁还提供家电以旧换新服务。新购家电送货到家，同时苏宁专业人员提供拆机服务，并将旧电器同步回收。不出家门，不用复杂的操作，一步享受电器换新服务。





818临近，各类3C消费类电子产品的优惠活动现已开启，苏宁易购集团高级副总裁顾伟称此次818将是苏宁“史上力度最大的一次购物盛宴”。苏宁在618期间发起的“J-10%”计划，此次818期间将持续推广，并且对覆盖商品范围将全面扩大，同时价保60天。

此外，今年818苏宁将再度联手东方卫视，推出综艺电商融合直播“苏宁30周年818超级秀”，THE9、王嘉尔、关晓彤、贾乃亮等众多明星艺人也将重磅登场。

经过30年的发展，开启“零售服务商”新起点的苏宁易购，正在经历战略转型的收获时期。2020年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额再度雄踞家电市场第一席位。随着苏宁818的火热开锣，苏宁的主场大战正式打响，也必将成为苏宁家电冲击更大市场份额的有力助攻。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苏宁30年开启场景零售新征程：服务是唯一产品http://news.zol.com.cn/750/7500696.html