麦当劳回应包装检出致癌物质，PFAS的危害究竟有多大？

近期美国某环保组织公布了一份报告，指出麦当劳、汉堡王、等主要快餐店的食品包装中，发现有毒物质PFAS。麦当劳回应包装检出致癌物质的消息公布后，麦当劳国内紧急发布公告回应，称其在中国使用的食品包装材料中没有添加PFASs，完全符合国家相关标准。



麦当劳回应包装检出致癌物质

不仅仅是麦当劳，汉堡王也在第一时间发出了公告，并针对此事件进行澄清。

麦当劳回应包装检出致癌物质事件的爆发来自美国多个环保组织的联合发布，该研究通过对6家连锁企业的38个食品包装样品进行全氟辛烷硫酸或全氟和多氟烷基物质的测试发现，将近一半的样品氟含量超过100ppm，表明其包装中含有PFAS。



麦当劳回应包装检出致癌物质



汉堡王回应包装检出致癌物质

那么这个神秘的PFAS就是什么东西呢？PFAS是一种化学物质，与癌症、肝损伤、甲状腺疾病和发育问题有关，大多数人都是通过食品和饮料接触到PFAS的，一项研究表明，99%的美国人血液中都能发现PFAS。



更为可怕的是，PFAS可以在水和空气中存留数千年，因此食用或吸入这些化学物质意味着它们会终生存在于人体内，所以PFAS也被称为“永久化学物质”。

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