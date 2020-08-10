早报：传iPhone12价格泄露 李国庆儿子起诉父母

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

当当的肥皂剧还在延续，李国庆和俞渝的儿子现在出来起诉了他们。



李国庆儿子起诉父母 李国庆称全为拖延离婚





李国庆近日在微博再次表示，希望法院判决离婚和平分共同财产，而儿子起诉父母会把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功或能保住俞渝在当当的控制权。李国庆认为是俞渝让儿子去告他的母亲的，这种做法没有底线，自己不会去做。

国际互联网协会近期也针对美国的“净网”行动发布了声明。

国际互联网协会发布声明 美国“净网”行动令人失望





美国推出 “净网”计划的当天，国际互联网协会（ISOC）第一时间发布声明。ISOC 在声明中表达深切的失望；ISOC 认为，美国政府的做法违背了互联网的初衷，违背了互联网全球互联、开放、去中心化的本质，违背了技术架构的公平普适性。如果此举措进一步扩散蔓延，互联网为人类带来更广泛合作互利、全球覆盖和经济增长的能力将受到严重威胁。

有关人们期待的小米MIX Alpha，似乎是无法见到真机了。

雷军确认小米MIX Alpha放弃量产 成为真正概念机





近日，小米CEO雷军在微博解答表示，这是一款预研项目，已经圆满完成了预研目标。后来量产难度过高，最后决定不量产了，集中精力做好下一代MIX。至于新一代MIX何时发布，雷军直言还需要一点时间。

微软的可折叠手机，看来快了。



微软Surface Duo更多信息流出 预计8月底上市





近期爆料人士Evan Blass曝光了Surface Duo的最新图片，而现在美国运营商AT&T甚至在网上也贴出了Surface Duo图片，消息称，微软Surface Duo将在8月底上市。AT&T已经在为这款手机准备一个页面，显然距离上市不远了。

vivo似乎正在为iQOO的新产品做准备。



vivo为iQOO注册新商标 或进入平板市场





近日有消息显示，vivo曾于6月申请注册iQOO Pad以及iQOO Book商标，目前已结束收文并处于审查状态。iQOO此次注册iQOO Pad以及iQOO Book商标或预示着iQOO正准备进军PC市场以及平板电脑市场。但也不能排除iQOO仅是预注册商标以防止版权侵扰等可能。

9月份的苹果秋季新品发布会是人们关注的焦点，现在可能的节目单泄露了。



苹果新品发布会内容泄露 iPhone和iPad都会有





近日，知名爆料人@Komiya在推特上放出了苹果9月线上发布会的“节目单”。据了解，苹果计划在更多国家推出Apple Card、iPad 8平板、Apple Watch 6、iPhone 12/Max、AirTag、iPhone 12 Pro/Max、AirPower。

不仅仅有节目单，iPhone 12的价格也流出了。



iPhone 12价格流出 起售价699美元





近日，知名爆料人@Komiya在推特上有关苹果今年秋季新品发布会的诸多信息，也包括iPhone12的价格。@Komiya表示，iPhone12将会推出四个版本，分别为iPhone12 5G、iPhone12 Max 5G、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max，起售价格为699美元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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