    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    iPhone12或支持北斗导航 苹果为了中国市场在妥协

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    在本月初，北斗正式开通让世界瞩目，中国终于有了自己的卫星导航系统。今日有消息称，苹果iPhone 12或将支持北斗导航系统，目前已经在进行相应的调试。可以看得出，苹果为了中国市场这块大蛋糕，其实已经在很多地方都产生了妥协。

    iPhone12或支持北斗导航 苹果为了中国市场在妥协
    iPhone12或支持北斗导航

    消息提到，苹果已经对iPhone 12系列的性能进行了调试，调试内容包括对北斗导航的兼容性测试。除此之外，消息称此次苹果新品发布会结束之后，苹果公司会在官网上明确公布新一代iPhone将支持北斗卫星导航系统。

    北斗卫星导航系统是中国的大型天基系统，是四大全球导航网络之一，其他四大全球导航网络还包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧盟的伽利略。中国销售的大多数智能手机都支持北斗定位功能，支持高精度应用的智能手机已经上市，而此前的iPhone均未支持。

    目前，北斗卫星导航系统的服务覆盖了200多个国家和地区，用户超过1亿，日常服务超过2亿次。

    此外，北斗卫星导航系统产品已经出口到120多个国家和地区，服务于数以亿计的用户。基于北斗系统的服务已成功应用于东盟、南亚、东欧、西亚和非洲成员国的测绘、农业、和数字建设等领域。

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4399元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone12或支持北斗导航 苹果为了中国市场在妥协http://news.zol.com.cn/750/7500089.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7500089.html report 1037 在本月初，北斗正式开通让世界瞩目，中国终于有了自己的卫星导航系统。今日有消息称，苹果iPhone 12或将支持北斗导航系统，目前已经在进行相应的调试。可以看得出，苹果为了中国市场这块大蛋糕，其实已经在很多地方都产生了妥协。iPhone12或支持北斗导航消息提到，苹果已...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone12或支持北斗导航
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    买5G手机之前必看 除了价格你还需要掌握这些知识点iPhone 11国行版64GB内存 售价4199元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品