iPhone12或支持北斗导航 苹果为了中国市场在妥协

在本月初，北斗正式开通让世界瞩目，中国终于有了自己的卫星导航系统。今日有消息称，苹果iPhone 12或将支持北斗导航系统，目前已经在进行相应的调试。可以看得出，苹果为了中国市场这块大蛋糕，其实已经在很多地方都产生了妥协。



iPhone12或支持北斗导航

消息提到，苹果已经对iPhone 12系列的性能进行了调试，调试内容包括对北斗导航的兼容性测试。除此之外，消息称此次苹果新品发布会结束之后，苹果公司会在官网上明确公布新一代iPhone将支持北斗卫星导航系统。

北斗卫星导航系统是中国的大型天基系统，是四大全球导航网络之一，其他四大全球导航网络还包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧盟的伽利略。中国销售的大多数智能手机都支持北斗定位功能，支持高精度应用的智能手机已经上市，而此前的iPhone均未支持。

目前，北斗卫星导航系统的服务覆盖了200多个国家和地区，用户超过1亿，日常服务超过2亿次。

此外，北斗卫星导航系统产品已经出口到120多个国家和地区，服务于数以亿计的用户。基于北斗系统的服务已成功应用于东盟、南亚、东欧、西亚和非洲成员国的测绘、农业、和数字建设等领域。

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