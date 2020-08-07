苹果谷歌App商店微信或被禁 假如iPhone不能用微信咋办

北京时间8月7日，美国总统特朗普突然宣布签署两项总统令，将于45天后封杀微信TikTok，以及他们背后的两家中国公司腾讯和字节跳动。不仅在美国这些App将无法使用，苹果谷歌App商店中微信或被禁。如果事件一旦发生，你会做出什么选择呢？



苹果谷歌App商店微信或被禁

目前腾讯方便发表回应称正在评估该行政命令，以获得充分了解。消息发布后，腾讯股价也应声下跌，盘中一度下跌10%，最低跌至499.4港元，市值铁坡5万亿港元。截止收盘，腾讯股价回调至527.5港元，但仍下跌5.04%，市值为50545.48亿港元。

随后，字节跳动发布了针对美国政府行政令的声明，称美国总统最新颁发的这项行政命令没有遵循正当法律程序，对此感到非常震惊，并表示如果美国政府不能给予其公正的对待，将诉诸美国法院。

对此，外交部发言人汪文斌表示：有关企业按照市场原则和国际规则在美开展商业活动，遵守美国的法律法规。美方借口国家安全，频繁滥用国家力量，无理打压有关企业，这是赤裸裸的霸权行径，中方坚决反对。



假如iPhone不能用微信咋办

针对苹果谷歌App商店中微信或被禁的消息，其实几天已经在网络上充分发酵，并展开激烈的讨论。并且在雪球上发布了一个投票，假如iPhone不能用微信咋办？没想到很多网友的答案出奇的一致，肯定是换个手机。由此可见，这场封禁中没有赢家。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果谷歌App商店微信或被禁 假如iPhone不能用微信咋办http://news.zol.com.cn/750/7500061.html