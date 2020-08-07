早报：英特尔新Atom处理器曝光 理想汽车回应起火原因

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

英特尔最近动作比较多，先来看看两条新品消息。

英特尔新Atom处理器曝光 代号Grand Ridge





英特尔新一代Atom处理器曝光，代号为Grand Ridge，是Snow Ridge的继任者，同样是面向5G基站设计的处理器。

据悉，Grand Ridge采用7nm工艺，24核心，最高主频达到2.6GHz，支持DDR5双通道，支持PCIe 4.0，可以说该有的都有了。

英特尔Tiger Lake发布日曝光 就在9月2日





现在看来，英特尔在上个月说的9月2日“大动作”就是Tiger Lake处理器的发布活动了，其投资者日程表上写得明明白白。据悉，Tiger Lake是当前Ice Lake的继任者，采用10nm+工艺制造，将主打图形性能。

终于能买得起健身环了！

《健身环大冒险》国行已过审 售价499元





大火的Switch健身游戏《健身环大冒险》在今天显示其国行版本已经通过了审核，并获得版号。随后腾讯即公布了该游戏的价格为499元，包含游戏卡带和健身环外设。不过目前还没有确定游戏的发售日期，腾讯表示正在积极筹备中。

理想汽车回应起火原因：疑似铁片击穿高压油管





针对昨天下午发生在肇庆市的车辆起火事故，理想汽车在今天凌晨发布了公告，对起火原因进行了初步判断，表示疑似铁片的物体被高速行驶的车辆卷起，并击穿了高压油管，造成燃油喷溅并被排气管高温引燃。

不过理想汽车也表示，具体事故原因及详细分析结果，需要等待进一步现场详细勘察和分析。

在支付宝和微信支付外，银联的支付也不容小觑。

中国银联宣布云闪付用户已突破3亿





中国银联宣布，旗下云闪付用户数已经突破3亿。据悉，云闪付已覆盖公共交通、商超便利、教育、医疗、公共缴费、餐饮等场景，扫码支付覆盖40个国家和地区。

最后来看一条游戏方面新闻。

Epic商城免费领取两款精品独立游戏





又到了每周的Epic商城免费领游戏时间，本周送出的游戏为《威尔莫特的仓库》和《十分得三》，都是属于比较精巧的独立游戏。不过下周Epic商城将送出三款重磅游戏，分别是《遗迹：灰烬重生》《阿尔托系列游戏合集》以及《全面战争传奇：特洛伊》。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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