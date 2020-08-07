为啥网上骗子这么多 最后一个原因太扎心

今天跟做电商的小妹儿闲聊，说到网络骗子的话题，小妹儿面露难色，原来最近通过支付宝二维码被骗的客户投诉特别多。小妹儿问我，为啥网上骗子这么多，这话还得慢慢说。



首先，通过互联网提高骗子的业务量。

这话听着挺难受，骗子也考核业务量？我们姑且这么打个比方吧，假如骗子平均得逞的概率只有5%，但是通过互联网极强的传播性，却可以不断扩大这个5%的基数，最终让自己业务量的绝对值获得很大的提升。



群发短信总有一个相信的

互联网是提升生产力重要手段，但也是把双刃剑。

其次，利用互联网信息不对称的手段。

互联网带来了信息爆炸，但也不会覆盖到所有人。骗子将会利用信息不对称的空子来骗人，尤其是有些手段很粗劣的骗局为什么能屡屡得逞，就是因为信息不对称。



搞笑的骗子手段

此外还有很多老人对互联网缺少理解，很多东西不懂就会轻易被骗，这其实本质也是因为信息不对称。

最后，通过互联网诈骗门槛降低了。

在过去骗子也是一门技术。在没有互联网之前，骗子都是游走江湖，面对面的在你面前表演，可谓声情并茂博得你的信任。



就这智商也来骗人

而现在，隔着网络我们看不到对方的音容笑貌，通过一些软件或者设备就能广撒网，不得不说如今骗子的门槛也被互联网降低了。

为什么网上很粗劣的骗局也有人信？

那还能因为啥，因为傻子太多呗。虽然这句话听上去挺扎心的，但确实是这么回事。用个新鲜的名词来解释，这就是互联网行业所讲的“用户筛选”机制。



卖茶叶的老套路还有人不知道

把这些很低级的骗局通过互联网广泛传播开来，一般人看到就知道是骗局，说明你不是这个骗局的目标人群，因此你就被筛选掉了。

但是总会有人信，而且这群人一旦信了，被骗的几率那是相当的高。因为这些人都是经过筛选的最易受骗人群，通过互联网骗子也能更快更进准的找到目标受众人群。

最后，说说小妹儿提到的支付宝二维码的骗局。

其实也是老生常谈的刷单骗局，骗子会找一些相对比较小的电商，然后发给刷单者真实购买。因为是刷单，所以发货的地址是骗子提前设置好的。



这么老的套路也有人信？

因为是真实的电商页面，真实的购买流程，并且从支付到发货存在一定的时间周期，很多人支付了好几单过了好几天才知道被骗了。

如果您也遇到了这样的骗子，请第一时间投诉支付宝解决，如果发现的及时理论上是可以追回钱款或者商品的。



年轻人开始成为受骗主体

真心的建议大家不要相信网上那些兼职刷单的骗子，根据360安全中心统计，网络兼职陷阱已成为所有的网络诈欺中排名第一的诈欺类型。

更令人感到惊讶的是，受骗者多为90后大学生，而且男生是女生的两倍。这数据，你细细的品。感性、冲动、自以为是，可能都是导致受骗的根本原因。

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