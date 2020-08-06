中关村在线消息：北京时间8月6日，昨天晚间的Galaxy Unpacked August 2020发布会上，三星正式对外发布了新款可折叠手机三星Galaxy Fold 2。这款这可折叠手机在发布之后，仍然有一些信息还不明确，比如这款新机是否支持防水功能。



三星Galaxy Z Fold 2支持防水功能 拥有防水涂层

现在，知名爆料人@Max Weinbach发推表示，三星Galaxy Fold 2主要内部组件将会涂有防腐蚀防水涂层，这样可以让这款可折叠手机可以更轻松的防水，浸水之后仍然可以正常运行。

三星Galaxy Z Fold2折叠时拥有6.2英寸屏幕，展开后则拥有7.6英寸的全面屏，且支持120Hz的屏幕刷新率，电池容量为4500mAh。值得一提的是，Galaxy Z Fold2对结构层次进行了优化，并重新设计了铰链，UTG玻璃则保证屏幕不会出现问题，支持多角度折叠，解除后顾之忧。

（本文图片来自互联网）

（7498441）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Z Fold 2支持防水功能 拥有防水涂层http://news.zol.com.cn/749/7498441.html