比尔盖茨回应微软收购TikTok 称微软不会“作恶”

在即将到来的9月15日之前，TikTok将面临被美国企业收购或者被美国封禁。目前的发展趋势多向前者倾斜，微软成为极有可能的接盘者。美国微软公司创始人比尔盖茨回应微软收购TikTok，他认为TikTok的美国数据将获得微软的安全保证，不会做有“恶意”的事情。



比尔盖茨回应微软收购TikTok

比尔盖茨回应微软收购TikTok，那么他具体是怎么说的呢？比尔·盖茨被问到在收购Tiktok问题上，有人担心微软可能与中国走得太近。

他回应说：“我们已经在中国投入了大量资金，我们有来自包括中国在内的世界各地的工程师。TikTok的美国数据将获得微软的安全保证，我们将努力在全球范围内建立牢固的合作关系。微软也不会做任何被认为有‘恶意’的事情。”

主持人问说：“你是怎么看待TikTok这款App的？显然这是一款非常流行的APP，你希望在微软的产品家族中看到这样一款产品吗？”

比尔盖茨回答道：“很好的事情是，TikTok通过创新带来了一些竞争，而且他们似乎也并不打算阻止其他人利用这一创新。当面对新事物的时候，这一点是很重要的。”

此外他还补充道：“我了解到的TikTok的情况很多来自我的小女儿，她花时间玩TikTok，TikTok做得非常棒，有很多方法来解决目前问题，希望这种App可以被允许使用。”

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