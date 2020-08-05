清华大学生起诉ofo反赔400元，这到底是怎么回事呢？

清华大学生起诉ofo反赔400元，这个事情其实发生已经有一段时间了，最终在经过一段时间的发酵优厚，还是登上了热搜，由此可见热门对此事件的关切程度。就和这个因为起诉ofo反赔400元的清华大学生一样，我们都是普通的消费者，我们都是弱势群体。

不久前，为了讨要99元的押金，21岁的清华大学学生小孙决定找找“小黄车”讨个说法。小孙与小黄车运营企业北京拜克洛克科技有限公司对簿公堂，争议就关键点在于：根据ofo的最新用户协议，如果消费者与经营者产生争议，必须要由专门的机构进行仲裁。



协议规定争议只能通过仲裁裁决

小孙认为，该仲裁协议无效，理由是，依据《消费者权益保护法》有关规定，“与消费者有重大利害关系的内容”，经营者应当以显著方式提醒消费者注意，而普通消费者根本注意不到协议中的上述争议解决内容。

拜克洛克公司辩称，仲裁条款不存在《仲裁法》规定的无效情形，也不违反法律行政法规的强制性规定，不应当被认定为无效条款。

法院审理认为，本案《协议》中的仲裁条款具有明确的意思表示、仲裁事项和选定的仲裁机构，且根据已查明的事实，小孙是自主自愿选择注册成为ofo共享单车用户，不存在《仲裁法》规定的无效情形，应认定为有效。



清华大学生起诉ofo反赔400元

可问题的关键是，申请仲裁的最低费用为6100元，而小黄车约定只用仲裁解决争议。最终小孙在高昂的仲裁费用面前放弃了。法院作出裁定，驳回小孙的申请，但申请费400元由小孙负担。小孙不仅没有讨要回应该属于自己的99元押金，反倒是赔上了400元的申请费。

所以这个事情最终的结果令很多人唏嘘感慨，法院如此裁决确实有法可依，毕竟约定明确是这么写的，用户不能用我不知道，我没看见来进行反驳。但是小孙明明又占理，却得到了反赔400元的结果，这是很多人无法接受的。我们的维权成本，是不是太高了！

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