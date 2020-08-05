早报：iMac新品发布 苹果有意收购TikTok？

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条苹果新闻。

苹果更新iMac/iMac Pro产品系列 全面升级配置





苹果在昨天晚间对其iMac和iMac Pro产品线进行了更新，发布了新款27英寸和21.5英寸iMac，全部升级为英特尔酷睿10处理器，并且产品线全线配备了SSD。现在27英寸版本已经可以购买，21.5英寸版下周上市。

iMac Pro方面，苹果砍掉了所有8核版本，并将10核版本作为了基础款，这意味着iMac Pro最低也是10核Xeon处理器，进一步拉大与iMac产品线的差距。

传苹果有意收购TikTok 官方紧急回应：你别瞎说





最近关于美国政府强制要求TikTok出售的事件成为热门话题，现在又有消息称苹果也对收购TikTok很有兴趣。对此苹果官方紧急发布回应，称公司从未讨论过收购TikTok的问题，而且对这也没有兴趣。

谷歌最近似乎有点走背运。



谷歌收购Fitbit面临欧盟反垄断调查





谷歌在去年11月与Fitbit达成收购交易，此举在近日遭到欧盟反垄断执法机构的立案调查。欧盟委员会表示，该交易可能会进一步增加谷歌通过可穿戴设备收集的数据量。此次反垄断调查将持续4个月，对谷歌的收购行为进行评估。

又黄了一个 Google Play Music即将关闭





谷歌宣布其在线音乐服务Google Play Music将在未来几个月内关闭，其中新西兰和南非首先停止服务，其他地区则将在10月停止访问，直到12月服务彻底关闭。据悉，谷歌试图将Google Play Music用户迁移至YouTube Music。

中国5G发展令人惊叹，数据来说话。

《中国5G区域发展指数白皮书》发布





在刚刚发布的《中国5G区域发展指数白皮书》中显示，2020年上半，中国5G用户突破1亿，联网5G终端达到6600万部。在5G R16标准中，中国主导的技术标准占到了总量的40%，排名第一。

最后来看一条游戏方面的新闻。

微软宣布于9月15日推出云游戏服务





微软宣布将于9月15日推出Project xCloud云游戏服务Beta版，并作为Xbox Game Pass Ultimate的服务内容，XGPU用户甚至不用为此额外付费。《地狱之刃》已经成为首款支持xCloud触控操作的游戏，可在Android设备上游玩。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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