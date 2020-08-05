iPhone 11将跌破4000元，等5G版12还是立马下手？

我知道在这个节骨眼上推荐即将换代的iPhone 11，一定会被很多人说黑心帮苹果清库存。但我顶着钢盔也要说，即将跌破4000元的iPhone 11确实有点心动了。回顾来看，iPhone 11的降价力度不可谓不大。应了那句话，没有卖不出去的产品，只有卖不出去的价格。



iPhone 11起售价跌至4399元

昨日京东64GB版本iPhone 11优惠1100元，打到历史最低4399元，这价格到底值不值呢？我们是应该等5G版iPhone 12还是下手11呢？希望这篇分析能给你带来一些启示。

值不值看你怎么比

4000元出头的iPhone 11值不值，这就要看你怎么比了。

如果只是简单的日常应用，iPhone 11足够用了，而且iPhone用着足够舒服，各种细节都做到比较到位，加上IOS的良好体验，使用层面不会有任何问题。很多人说手机性能已饱和，各种Pro版的iPhone或者安卓旗舰，其实从实用角度看有些强大到过剩了。





iPhone 11历史最低价4399元

从价格上来看，4000元出头的主流iPhone，其实相比之前那些动辄上万，少说也要七八千的iPhone旗舰已经很亲民了，而且真心够用。同价位的安卓次旗舰虽然配备5G或许配置也更高一些，但是要谈到综合产品力和使用体验，这个价位的iPhone 11也拿得出手。

不谈配置只谈体验，我认为4000多元的主力iPhone并不差。

5G影响的只是心结

可能很多网友介意的是5G，但我要说其实没必要在意。

首先5G虽然现在已经到来，但是毕竟覆盖率、套餐资费、已经应用层面都是问题。目前更多人对于5G的态度其实只是一个心结：我可以不用，但你不能没有。2020下半年买个手机居然不支持5G，这说出来都让人笑话。但就算给你5G又能怎么样，其实没差啦~



5G版iPhone 12虽好但必然会贵

如果应用层面不出现革命性的颠覆的话，其实4G还是5G都无关紧要的，毕竟我们绝大多数时间都是在室内，都是用WiFi的。而且就算在户外要试用移动网络，当前5G的资费的单价不能说很贵，但真心架不住带宽高啊，这几秒就1GB的速度，谁的小心脏受得了呢~

毫不夸张的说，现在的5G心理作用大于实际。况且你认为iPhone 12好，别人也这么认为，第一代支持5G的iPhone，这得积压多少果粉的潜在升级需求，那价格或许会很坚挺吧。

iPhone的隐藏属性

为什么有些人每年都换新款的iPhone，感觉好有钱的样子呢。

其实很多人都是用了苹果官方的换新服务，而且还可以24期免费分期付款。这样虽然折腾，但真心花不了多少钱。这么多年以来苹果iPhone手机一贯的超级保值的属性，苹果在手机市场就是硬通货的代表，官方和很多第三方渠道都能很轻松高价回收。



iPhone Xs还能卖个小3000元呢

如果按照苹果官网的回收价格来看，目前上一代最低配的iPhone XS还能抵个2500元，其他第三方平台可以给到2700+的价格。如果您不嫌麻烦，直接卖掉的话，估计3000元凑个整也问题不大。要知道，现在京东iPhone Xs的新机价格也才4199元。

这保值率杠杠的，买来iPhone 11玩一年，明年再换12也不错。

如何评价iPhone 11？

如今买iPhone 11就像是娶老婆，虽然没有同价位安卓次旗舰那么花枝招展，但里里外外居家过日子还是一把好手。每天起床，当你第一次拿起手机她会给你所需的信息；每天下班，她会主动给你规划好回家的路线。没别的，她不光对你好，而且还很懂你。

还有一句话叫“瘦死的骆驼比马大”，就算iPhone 11再怎么不济，也是业界最强的A13芯片，也是体验最棒的IOS 14系统。您要是买手机就图比配置，比跑分当我什么都没说。如果想买个手机踏踏实实用着，又不想过多去研究机型配置，买个iPhone准没错。

买不买一句话的事儿

您要是个踏实主儿，现在买个iPhone 11用个2-3年，刚好5G应用成熟了再换也不迟。您要是个折腾主儿，今年买了明年换其实成本也没多高。这或许就是iPhone的魅力吧，无论你是谁，无论你有什么诉求，它或多或少都能撩你那么一下。

啥也不说了，就等着看双11了，破4000就入手。就算自己玩腻了，给爹妈更新下设备也是极好的。老年人要啥5G啊，我妈手机常年移动网络都是关闭的~

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