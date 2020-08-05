都说支付宝比微信好，为什么平时微信支付用的更多？

如果您留心观察的话，可能会发现一个怪现象。在互联网舆论中，网友们几乎一边倒的认为支付宝比微信用。但是在线下商超便利菜场小摊等生活场景中，你会发现微信支付绝对占了大多数。那么实际情况上，支付宝和微信到底谁更厉害呢？



支付宝和微信到底谁更厉害呢

我们不妨先看一组最新的数据。2020年一季度，中国第三方支付平台中支付宝占比48.44%的市场份额，位居第一；其次腾讯微信支付占比33.59%，银联仅为7.19%。

所以从这个客观数据上来看，确实支付宝是当之无愧的移动支付霸主。但是这跟我们平时看到的景象似乎又不太一样，感觉平时生活中微信支付占了绝大多数，这又是因为什么呢？

这就要说到支付宝和微信支付的产品定位还有很大关系了。

首先说说支付宝，从这个产品的名字我们就能看到它的定位就是专业的支付应用，至于其他生活服务和沟通交流功能，其实都是围绕着“支付”这个主题而设置的辅助。

支付宝之所以占据如此之大的市场份额，其根本原因在于有阿里巴巴这个大平台作为支撑，阿里旗下的多个电商平台和金融平台，比如淘宝、天猫、蚂蚁可都是通过支付宝来进行资金流转的，这就让支付宝成为阿里庞大体系的血管和脉络。

而在实际应用中，除非亲友之间的红包外，一些比较正式的转账其实更多也都是通过支付宝。而且随着支付宝在金融领域地位提升，很多商业转账其实也都逐渐开始接受支付宝。

还有一点不得不提，支付宝在线下很多智能终端上都打通了刷脸支付，无需手机十分便捷。比如一些便利店的刷脸机和在商场地铁里常见的自动贩卖机，都可以看到，真的是很便利。

不得不说，支付宝在当今生活的各个支付领域做的都很成功，唯独在社交方面始终不如微信，而这也是微信在生活场景中出镜率更高的根本原因。

说白了，微信更多是一些朋友之间或者领导长辈发的一些红包，多以散碎银子为主。这些钱说多不多，说少不少。取出来还有手续费，就不如平时消费使用掉了，倒也算是方便。

毕竟平时大家都是开着微信的，直接一扫就过去了。如果打开支付宝点开支付，就显得有些麻烦了。不过微信最让人们吐槽的，就是提现转账免手续费的额度太低了。

从根本上来讲，微信的思路一直延续的都是QQ时代的产品发展逻辑，就是皇帝的女儿不愁嫁。腾讯有微信这个超级庞大的流量入口，想做什么都是很轻松的，这个无解。

别看很多人在微信里都是放置一些小钱，但月活超过12亿的用户足够“聚沙成塔”，为腾讯提供一个足够庞大的资金池。

那么支付宝和微信是竞争对手么？

我认为不是，支付宝是主打支付蹭着社交，而微信是主打社交蹭着支付。寡头之间虽然是竞争关系，但也保留着一丝丝的默契，这便是错位竞争格局的由来。

有钱大家赚嘛，何必搞得你死我活~

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