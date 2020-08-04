华为天才少年最高年薪201万元 90后博士毕业百万年薪

华为“天才少年”计划是任正非发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。华为招募的“天才少年”，工资都是按年度工资制度发放的，共有三档，最高年薪达201万元。

近日华中科技大学透露，该校今年计算机专业毕业的博士生张霁和姚婷入选华为“天才少年”。其中，张霁拿到华为“天才少年”最高一档年薪201万元。



张霁

张霁是湖北通山人，1993年出生，作为一个90后，刚刚博士毕业就获得年薪201万的offer，应该让很多同龄人羡慕不已。

他本科期间各门成绩一直在院系名列前茅，名副其实的“超级学霸”。他在2016年成为一名计算机系统结构专业博士研究生，在华中科技大学武汉光电国家实验室继续深造。

张霁告诉记者，华为招聘主要看的是研究方向和科研能力，但更看中前者。论文、专利是一位博士生科研能力的体现，但华为不是一个唯论文、唯学校的公司。

目前，全球仅四人拿到华为“天才少年”最高一档年薪201万元，分别是：

钟钊（本科毕业于华中科技大学软件工程专业，博士毕业于中国科学院大学模式识别与智能系统）；

秦通（本科毕业于浙江大学控制科学与工程，博士毕业于香港科技大学机器人方向）；

左鹏飞（本科和博士毕业于华中科技大学计算机专业）

张霁（博士毕业于华中科技大学计算机专业）



华为天才少年最高年薪201万元

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