支付市场见点血腥月付露头 美团敢取消支付宝另有打算

中国的支付行业已经很久没有波澜了，直到上周美团宣布取消支付宝支付，美团那来底气敢与阿里对着干，欲用月付对打支付大佬，但愿以下论据说个明白。







01 微信支付躺着中枪

美团在上周悄悄取消了支付宝的支付入口，在遭遇用户追问后，美团自己的支付平台月付官博回应称：“淘宝啥时候能用微信支付、美团月付？”就连美团创始人王兴也直接表态称：“淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”

美团的回应一下就在用户之间炸了锅，看上去已经风平浪静很久的支付市场可能又要掀起风雨，毕竟这次美团在炮轰支付宝的同时，也将微信支付拉上了战场。

02 美团算盘看得懂

美团此次取消支付宝支付入口的最初动机其实很简单，就是想要推动自家的月付进一步打开市场，凭借其自身用户数量和市场规模，打造出自己的支付产品，进而向金融行业推进。这是支付宝和微信都走过的路，大家都看得懂。

美团在今年5月正式上线了“美团月付”，此前曾测试过近一年的时间。美团月付可以简单地理解为美团版的花呗，最长免息期为38天，支持延期和分期还款。美团月付可用于外卖、大众点评、打车、出行、住宿、电影、摩拜单车等美团旗下的服务。

不过美团月付自正式推出以来就阻力不断，并遭到用户的抵制，网上还出现了各种各样屏蔽和取消月付的小教程。但即便这样，美团还是进一步做出了取消支付宝的决定，可以看出对于月付，美团是倾尽全力在推动的。

03 美团英雄少年低估对手

造成如此大的影响，只是因为要动的这块蛋糕属于国内支付行业的第一巨头支付宝，同时让支付宝用户直接失去了一直以来的使用习惯，这个用户数量也是不容忽视的。美团低估了用户对于支付宝支付的依赖度。根据事件发生后的新浪问卷调查，有近80%的受访者表示会因此减少或不再使用美团。

04 美团有底气壮志未酬

那么美团到底哪里来的底气直接拿支付宝发难呢？首先当然是美团自己的实力和规模。美团的规模经常被人忽视，事实上其已经成长成为中国第三大上市互联网公司，仅次于腾讯和阿里；同时也是中国第二大电商，仅次于阿里。

根据2019年的数据，美团全年交易额超过5000亿元，用户达到4.5亿，活跃商家超过600万。如此庞大的体量和交易量，是有足够资本形成自己的支付闭环的。连体量不如美团的京东都甩开了支付宝自己搞支付系统，白条做得有声有色，美团当然也有这个底气。

05 腾讯微信支付兜着

其次就是美团背后的腾讯，这一次美团在发难支付宝的第一时间，就站在微信支付的立场将了支付宝一军，明确表态自己是站在腾讯一边的。作为国内支付的另半边江山，微信支付自然是能够兜得住不愿使用月付的用户。

这一点又和京东几乎一样，京东不支持支付宝，但是支持微信支付，而且也没有因此形成强烈的用户反弹，这也是美团敢向支付宝动刀的底气所在。

06 中国支付会起波澜吗

有人对美团此次的行为分析是为微信支付的反攻打头阵，但我倒觉得没必要阴谋论，这也不会是腾讯的授意。正如我之前说的，美团的动机很单纯，并不是什么门阀之争，仅仅是对自身业务的考量。至于此次事件是否会引起中国支付市场格局的变动？从后续的剧情发展来看，美团这一波进攻已经结束了，而且收场得颇为尴尬。一来第二天就被饿了么夺走了美食佳饮排行榜第一，二来也已悄悄加回了支付宝支付。

07 中国支付市场格局稳得住

从数据来看，中国支付市场的格局还是相对稳定的状态。根据易观2020年第1季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额占比统计，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以48.44%、33.59%和7.19%的市场份额位居前三，总计达到89.21%，几乎将市场瓜分干净。

支付宝和腾讯金融半分天下的局面已经维持了多年，由于没有自己的电商平台，微信在交易额上略逊于支付宝，但在活跃用户数和线下小商户的交易中处于优势。双方走的是不同的道路，互有优劣。

支付宝的阿里系所有电商平台合力推动一个支付宝，使其牢牢把住交易额的巨大优势，但对下沉市场渗透不够。反观微信支付，其电商联盟成员自身还在推动各自的支付工具，削弱了微信支付在电商中的份额，但覆盖了广大的下沉市场，后劲也不容小觑。

08 总结语

中国支付市场的僵局不是随便一个美团就能打破的，顶多让这口沉寂的深潭有了一个新的乐子，见点血腥。

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