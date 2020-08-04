拼多多“秒拼”事业群探访国美上海最大旗舰店，掀家电数码拼单潮

中关村在线消息：8月3日，拼多多“限时秒杀”官方直播间走进国美电器上海浦建路旗舰店，为消费者带来了一场盛大的线上展销活动。双方现场推荐了多款时下热门的家电数码产品，并联手在直播间发放了数万张大额优惠券，带动当天单店销售额超过200万元。





▲拼多多“限时秒杀”官方直播间来到国美电器上海浦建路旗舰店，该店副店长张超（右）正在向观众问好。（胡浩摄）

“限时秒杀”隶属于拼多多“秒拼”事业群，此前曾承接过“特斯拉万人团”“复工复产展销会”“五五折购车”等重磅活动，因活动优惠力度大、产品覆盖范围广而深受消费者喜爱，是目前平台流量最大的频道之一，长期发挥着用户增长的“基石作用”。

据悉，此次直播展销活动由拼多多和国美电器共同发起，汇聚了Apple、联想、戴森、格力、美的、西门子、TCL、苏泊尔等国内外知名品牌的上百款畅销产品。在双方联合补贴让利下，不少产品的售价均远低于市场价，掀起消费者拼单热潮。









▲拼多多与国美电器的工作人员正在介绍产品功能与特性，并实时与直播间的观众互动。

国美电器相关负责人介绍，此次直播是双方线上线下联动的一次尝试，未来将定期与拼多多开展类似活动。“我们目前已经与拼多多建立全面对接，消费者在平台"国美电器官方旗舰店"购买的家电数码产品，我们会根据收货地址，安排距离最近的仓库和门店进行配送，享受等同于国美线下门店的物流、安装和售后服务。”该负责人说。

截至当晚10点，拼多多与国美电器的直播共吸引逾20万网友在线观看，官方工作人员带领消费者进行了一次云逛商场、拼购电器之旅，当天实现单店销售额超过200万元。直播过程中，不断有消费者对感兴趣的家用电器、数码3C等产品发起咨询，为各大品牌发掘出大量潜在用户。

“消费者对现场展示和比价环节充满了兴趣，对此平台将加大对市场热门产品的推荐及补贴力度。”拼多多“秒拼”事业群负责人邹利表示，“目前，我们已经与包括国美在内的多家家电数码经销商达成直播意向，今后每周一，拼多多"限时秒杀"直播间都将带来优惠又好玩的线上展销活动。”

资料显示，国美电器上海浦建路旗舰店是国美在上海地区最大的线下综合体，建筑面积在10000平米以上，布置有智能家电体验中心、5G通讯设备区、巨幕私人影院体验馆等，融合了家电智能互联、全屋WiFi及智能看家系统的上千款产品，能满足消费者全方位的购物需求。

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