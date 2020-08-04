中关村在线消息：据悉，Nokia C3在今日正式发售，虽然已是2020年，但拆壳换电池的手机重现江湖，该机售价为699元，首发到手价669元。



Nokia C3正式发售 价格便宜669元+能拆换电池

Nokia C3 搭配了5.99英寸IPS屏幕，分辨率1440x720，非全面屏设计，上线边框较宽一些，背部采用聚碳酸酯外壳，插SIM卡时需要拆卸后壳。

Nokia C3 采用2+1卡槽，双SIM卡+microSD扩展卡，支持中国移动、中国联通、中国电信4G VoLTE网络。

Nokia C3 的一个亮点是，手机左侧设有一颗物理按键名叫随心键，它能帮助消费者实现一键直达移动支付、身体检测等多项功能，使用简单便捷，区别于虚拟按键，“随心键”采用的物理按键形式，亮蓝色的设计则在视觉上更加突出。

Nokia C3 配备了紫光展锐SC9832E八核处理器，3GB内存，32GB机身存储，前置500万像素美颜自拍，后置800万像素镜头f/2.0大光圈，同时支持全景、延时和高清视频录制。

Nokia C3的另一个亮点是，它的3040mAh电池也可拆换，现在已经是2020年了，没想到能拆壳换电池的手机能够重出江湖，给大家带来了一丝对老物的怀旧感。【7496873】

（文中图片来自互联网）

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