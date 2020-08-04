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    李开复谈美国控诉TikTok 做法不可思议

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间8月4日，有关TikTok被美国控诉的事件，创新工场董事长兼首席执行官李开复表达了自己的看法。李开复认为美国对于TikTok的控诉没有提出任何证据，并且这样的做法是不可思议的。

    李开复谈美国控诉TikTok 做法不可思议
    李开复谈美国控诉TikTok 做法不可思议

    李开复在微信中表示：“谷歌退出的时候，我已经离开了。不过环境和规则是很清楚的：1）中国对于想进入中国的外国互联网公司需要如何符合法律法规，描述的非常清楚（合资公司、ICP 证、服务器在中国、内容等）。愿意守这些法律法规的可以申请。谷歌就是这样进来了。2）当谷歌后来觉得不愿意守这些法律的时候，它就决定退出了。3）美国处理 TikTok 并没有给出需要做什么才能继续运营，对于美国对它的控诉也没有提出任何证据，强迫收购 + 只给 45 天 + 还要收中间费，这些都是和谷歌不可比，更是不可思议的。”

    此前，字节跳动公司发布了公告，公告中他们表示，字节跳动始终致力于成为全球公司。根据目前情况，字节跳动考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部，以更好地服务全球用户。

    （本文图片来自互联网）

    （7496796）

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