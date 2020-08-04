中关村在线消息：近日据悉，国外知名消息人士onleaks分享了华为Mate 40、Mate 40 Pro的高清渲染图，感兴趣的朋友可以先看看。







华为Mate 40/Pro高清渲染图曝光 打孔曲屏+圆形四摄

Mate 40正面是双曲面挖孔屏，挖孔在左上角，内部至少有两个元件，背部是圆形四摄，有三颗应该是延续超感光主摄、广角和长焦的方案，最后一颗大概率是3D ToF。



Mate 40的曲率适中，所以实体电源、音量键均得到保留，顶部似乎还有红外发射孔，Onleaks给出的三围数据是158.6 x 72.5 x 8.9mm，猜测摄像头突起是10.4mm。

Mate 40 Pro曲率较高，上下的边框宽度也更窄，同样是在左上角留出圆角矩形打孔，背部是圆形四摄，其中一颗为方形潜望式变焦镜头，顶部暂不确认是3.5mm耳机孔还是红外发射预留。

Mate 40是一块6.4寸显示屏，Pro则是6.7寸，猜测该两款手机都会搭载基于5nm工艺的麒麟1020芯片，5G通信能力、多任务/图形性能、影像表现、智慧程度、快充等均可提高一个台阶。【7496656】

（文中图片来自互联网）

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