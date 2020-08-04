全球最牛独角兽公司：中国完秒美国！TikTok母公司暴强

8月4日消息，胡润研究院送出了全球独角兽榜单，报告中显示全球有586家独角兽企业，比去年增加92家，其中美国以233家领先于中国的227家，美中两国占全球独角兽总数八成，英国和印度分别以24家和21家排在第三和第四。

从具体城市来看，北京是全球独角兽之都，有93家，远远超过旧金山的68家，上海以47家排名第三。独角兽数量排名前十的城市中，有9个在中国或美国，伦敦是唯一的例外。

最近宣布科创板和港交所上市计划的蚂蚁集团以1万亿估值蝉联第一，最近受到美国政府封杀威胁的抖音海外版母公司字节跳动以5600亿估值蝉联全球第二大独角兽，其估值上升了600亿。全球十大独角兽6个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。

报告中还强调，前十名占全球独角兽企业总价值的28%。全部来自美国或中国，而快手、菜鸟网络和Palantir首次进入前十名。

上榜独角兽的平均年龄为9岁。33家成立不到3年，其中一半以上来自中国。去年从京东拆分出来的京东健康是榜单上最年轻的独角兽。8家成立不到2年，其中5家来自中国：贝壳、康众汽配、度小满金融、雾芯科技和企鹅杏仁。胡润表示：“在后瑞幸咖啡时代，投资者现在对管理能力和系统更加在意。”

胡润还在报告中指出，80%的上榜独角兽公司提供软件及服务，以电子商务为主，其次是金融科技、人工智能和SaaS。20%的公司以实体产品为核心业务，以消费品、新能源汽车和自动驾驶汽车为主。

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