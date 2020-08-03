字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦 英国政府开绿灯

海外抖音TikTok被禁以来，最近几天可谓消息不断。据《太阳报》，英国政府目前为TikTok在伦敦设立总部开了"绿灯"，各大臣对此表示支持，并称这一计划将在接下来几天内发布。字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦，这成为一种新的可能。



字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦

一位发言人称："字节跳动决定其总部的位置是公司的商业决定。英国是个公平开放的投资市场，并支持经济增长和就业"。

太阳报称，字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦，字节跳动创始人即将宣布近期内在伦敦成立办公室的意向。

截至目前为止，TikTok方面并未就此事做出任何回应。

字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦的消息被曝光之前，微软周日宣布，将继续就收购中国互联网巨头字节跳动旗下的短视频手机应用TikTok进行磋商，并称计划在9月15日前完成谈判。

由此可见，无论是字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦，还是最终与微软达成交易，关于TikTok的最终归属，仍存在诸多变数。

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