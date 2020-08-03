中关村在线消息：近日据外媒消息，目前Windows 10用户可以在May 2020 Update for Windows 10中开始启用和配置新的开始菜单。



Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题

据了解，微软最近发布了Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423)可选更新，它包括了一些反向移植的特性像新的开始菜单、更新的Alt-Tab体验等。



Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423)带有新的开始菜单，这个菜单之前已经在内部预览版中测试过，另外还有其他一些改进，包括新的Alt-Tab体验和文件夹新图标等。

重新设计的Windows 10开始菜单则提供了一个更加精简的设计，用户可以强制启用这个隐藏该功。

但是这样做会可能会引发其中存在的唯一问题——它涉及到了Windows Registry，所以这听起来多少有点风险。

错误地更改注册表可能会使系统变得不稳定，但如果仔细按照说明操作应该不会有什么问题，如果以前从未使用过注册表则考虑在做更改之前先做好备份。

如何在Windows 10 May 2020 Update启动全新的开始菜单

打开记事本

将以下代码复制到记事本中：

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

将记事本文件保存为20H2.reg

运行20H2.reg并应用注册表更改

重启系统

在系统重启后就应该能看到新的开始菜单了。

除此之外，用户还可以获得Windows 10新Alt-Tab的访问权限。

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（文中图片来自互联网）

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