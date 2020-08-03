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    Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据外媒消息，目前Windows 10用户可以在May 2020 Update for Windows 10中开始启用和配置新的开始菜单。

    Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题
    Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题

    据了解，微软最近发布了Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423)可选更新，它包括了一些反向移植的特性像新的开始菜单、更新的Alt-Tab体验等。

    Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423)带有新的开始菜单，这个菜单之前已经在内部预览版中测试过，另外还有其他一些改进，包括新的Alt-Tab体验和文件夹新图标等。

    重新设计的Windows 10开始菜单则提供了一个更加精简的设计，用户可以强制启用这个隐藏该功。

    但是这样做会可能会引发其中存在的唯一问题——它涉及到了Windows Registry，所以这听起来多少有点风险。

    错误地更改注册表可能会使系统变得不稳定，但如果仔细按照说明操作应该不会有什么问题，如果以前从未使用过注册表则考虑在做更改之前先做好备份。

    如何在Windows 10 May 2020 Update启动全新的开始菜单

    打开记事本

    将以下代码复制到记事本中：

    Windows Registry Editor Version 5.00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

    "EnabledState"=dword:00000002

    "EnabledStateOptions"=dword:00000000

    将记事本文件保存为20H2.reg

    运行20H2.reg并应用注册表更改

    重启系统

    在系统重启后就应该能看到新的开始菜单了。

    除此之外，用户还可以获得Windows 10新Alt-Tab的访问权限。

    【7495863】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题http://news.zol.com.cn/749/7495863.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7495863.html report 1266 中关村在线消息：近日据外媒消息，目前Windows 10用户可以在May 2020 Update for Windows 10中开始启用和配置新的开始菜单。Windows10用户现在就能启动新“开始菜单”但存在一个问题据了解，微软最近发布了Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423)可选更新，它包括了一些...
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