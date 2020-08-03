中关村在线消息：近日据悉，Redmi K30 Ultra很快将会被正式公布，目前有关Redmi K30 Ultra的详细参数被曝光，有关该机的大部分规格数据已经揭晓。



Redmi K30 Ultra即将登场 弹出式真全面屏+天玑1000+旗舰Soc

Redmi K30 Ultra 和Redmi K20 Pro、Redmi K30 Pro一样，同样采用了弹出全面屏方案，整机造型与Redmi K30 Pro一脉相承：真全面屏、奥利奥四摄、屏幕指纹等等。

Redmi K30 Ultra 采用了6.67英寸AMOLED显示屏，搭载联发科天玑1000+旗舰芯片，前置2000万像素，后置6400万AI四摄，电池容量为4500mAh，运行MIUI 12。

Redmi K30 Ultra 与Redmi K30 Pro二者最主要区别在于芯片，K30 Pro搭载的是高通骁龙865旗舰平台，而K30 Ultra采用的是联发科旗舰Soc天玑1000+。

Redmi K30 Ultra或采用了120Hz刷新率，Redmi K30 Pro刷新率为60Hz。

据传，该机将在本月正式发布，感兴趣的朋友请继续关注我们的后续跟踪报道。【7495846】

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