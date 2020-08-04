互联网免费时代终结 全面付费用户被套路

在一代人的记忆里，互联网应是免费代名词。免费虽不一定最好，但至少还有选择。而如今音乐付费、视频付费、电商付费、内容付费……不花钱甚至都不能完整听完一首歌。互联网免费时代已终结，免费付费并非争议旋涡，只是各种付费套路最坑人。





互联网免费时代终结

版权大战用户买单

1分钟视频90秒广告，这在国内的视频网站属于正常操作，不充值真心没法看。但是在各大视频网站群雄割裂各种版权买断的背景下，看A剧要买爱奇艺，看B剧要买腾讯视频，这是逼着用户把所有视频网站都买个遍么？不得不说，互联网割韭菜比垄断企业还狠！

争夺版权势必成本大增，最终商家放下匕首，拿起了40米长的大刀。尤其今年以来，QQ音乐等平台全面取消版权音乐试听，不花钱只能听1分钟，以前好歹能听完就是音质差点。更可怕的是，充值VIP后仍需再付费单独购买甚至还有广告，彻底颠覆我的认知。

为知识产权付费没错，但请给用户一点尊严。

下载和网盘耍流氓

如果说为版权付费无可厚非，那么下载和网盘的收费逻辑就有些耍流氓了。以下载软件为例，为了迫使用户充值VIP会员故意限速早已不再是秘密。值得一提的是，BT下载模式利用的是P2P协议，占用的是用户与用户之间的数据和带宽，如此限速强卖会员与抢劫何异？

相比下载，网盘也没好到哪里去。用户数据保存在网盘确实占用了运营商的存储和带宽，为此付费也算说的过去，只是这吃相太过下作。以前不充值慢点无妨，现在不充值根本没法用。靠免费手段招揽用户，当你产生依赖就逼你花钱，如此收费逻辑与绑架何异？

先把基础的做好再谈收费，这样才能被尊重。

电商会员套路满满

你要花钱购物，先要花钱买会员，这种会员店模式可能很多国人无法理解，但却被美国人玩得淋漓尽致。比如沃尔玛旗下的山姆会员店，以及刚刚进入中国Costco好事多。在美国你会发现这些会员超市的商品价格非常便宜，几乎成本价卖给你，人家就靠服务赚钱。



套路拿我没辙

这种商业模式被国内电商平台“改良”，看上去付费会员优惠多多，而且还有专属服务。但是通过定价手段逼迫用户购买会员，并且总是玩先涨后降的老套路就没意思了。如果不是懒得多走几步，你会发现线下商超的价格很多时候竟然比线上还要低，如今完全反过来了。

当你习惯网购，便是被电商寡头收割的开始。

内容付费乱象丛生

内容付费源自用户对精品内容的需求升级，并作为新兴互联网盈利模式快速崛起。内容付费的领域很多，比如订阅小说、文章打赏、直播礼物等花样繁多层出不穷。只是在缺乏监管和过度包装的情况，用户付了费未必会有精品，更多的是狗尾续貂的“封面杀手”。

人民日报曾做过调查：高达七成用户对付费的内容不满，但因为商家将其内容付费产品定义为“服务”，并不享受“商品7天无理由退货”的规定，用户只能自认倒霉。过去我们购买书刊读物其实也是内容付费，好歹有出版社等机构进行把关，如今内容付费全靠运气。

付费的不一定是精品，想要精品你得先付费。

该不该为知识付费

提到知识付费，很多人会想到靠《逻辑思维》而名噪一时，又因为知识付费而引发争议的罗振宇。当别人问他，你为什么要对知识付费时，罗振宇却说：我没有收费，我是做服务。他把知识付费定义为“知识服务”，因为知识不宜用价格来衡量，但服务却可以。

秉承着互联网开放共享精神，以前完全可以在网上获取到免费的知识。每个人都有自己擅长的领域，也会在网上免费分享互通有无。曾经还算融洽的互联网氛围被付费模式所取代，知识需要付费，问答需要付费。各种问答社区大量复制粘贴答非所问，不花钱难有真知。

虽说企业不是做慈善，可付费正在杀死共享精神。

免费和付费谁更贵

曾经有人说 “免费”的东西最贵，对于这句话不同的人有不同的理解。但是对于互联网企业的发展而言，用户付费产生盈利才是可持续健康发展的根本。光靠资本融资烧钱，潮水退去一地鸡毛的景象绝非鲜见。合情合理合法的收费，同样可获得用户的认可和尊重。

当然，天下没有免费的午餐。很多所谓免费的应用，其实无外乎出卖你的个人数据或者让你看广告。当然也有免费做的好的模式，比如高德得图这种导航类App。用户免费使用帮高德完善数据，高德把更出色的地图出售给商家，这也算一种和谐共赢的免费生态。

合情合理合法的盈利模式，才是企业发展根本。

免费与收费的迷思

资源“免费”下载的时代，我对高带宽充满渴望。可如今千兆光纤入户，却发现没什么值得下载的东西了。盗版猖獗的90年代，涌现出大量经典歌曲音乐并传唱至今。如今知识产权保护如此到位，却极难有经典之作。我彻底迷糊了，免费和付费到底孰是孰非。



多一些真诚 少一些套路

成年人的世界没有对错，只有利弊。这句话看上去貌似很有道理，但却忽略一个关键。人们在权衡对错利弊之间，显然忽视了底线的存在。互联网企业无论是免费还是收费，这只是盈利模式的不同。谷歌绝大部分产品免费开源，但依然不耽误它成为全球500强之首。

结束语：

互联网企业发展可以不设上限，但是要有底线。

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