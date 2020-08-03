字节跳动称遭脸书抄袭抹黑 扎克伯格“好女婿”人设崩塌

海外抖音TikTok在上周面临全面封禁之后，这个周末发生了太多的转折。昨天有消息称字节跳动同意剥离TikTok美国业务，接盘方是微软，但是这项合作很快被叫停，原因是美国政府不同意这项合作。随后字节跳动官方发布信息，其中提到字节跳动称遭脸书抄袭抹黑。

字节跳动称遭脸书抄袭抹黑，其实这在业界已经不是什么新闻。尤其是在脸书回归中国失败之后，扎克伯格曾经获得“中国好女婿”的人设早已崩塌。就在TikTok被禁实践当中，扎克伯格曾屡屡鼓动美国政府封禁TikTok，背后的原因不言自明。



字节跳动称遭脸书抄袭抹黑

字节跳动直言：“我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。我们严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予我们的权利，维护公司的合法权益。”

回顾TikTok被禁的始末缘由，正当TikTok装机量一路飙升，超越脸书成为印度热门App榜单第二名时，一纸禁令将以TikTok为首的59款中国App全面封杀。此后不久美国听证会通过TikTok禁令的消息更是致命打击，如今已经引起日本等国的跟风操作。



扎克伯格是鼓动封禁TikTok的旗手

TikTok独立包装专攻海外，或许只想做个与世无争的全球化公司，不想卷入中西方文化和价值观冲突的旋涡。只可叹树欲静而风不止：TikTok封禁前，扎克伯格屡屡走进白宫；TikTok封禁后，Facebook短视频二进宫印度市场。如此一来二去，你品，你细细的品。

来自中国的科创力量在全球市场击败美国硅谷“梦之队”，这让美国封禁TikTok的真正理由变得耐人寻味。TikTok所获得的巨大成功，令其在社交媒体、信息流广告、用户粘性、在网时长上对Facebook和Google形成致命威胁。说白了，TikTok对他们形成了威胁。



扎克伯格“好女婿”人设崩塌

事情的来龙去脉是非曲直大致如此，正因为TikTok封禁事件，这让扎克伯格曾经那个“中国好女婿”的人设完全崩塌。在此之前，他应该是最受中国人民喜欢的外国企业家。因为他娶了一个美籍华裔老婆，说中文，吃中餐，甚至还会擀饺子皮，跟中国走的很近。

但是在FaceBook入华失败后，他的态度却发生了巨大变化。2019年10月17日，扎克伯格在美国华盛顿的乔治城大学发表了一个35分钟的演讲。在这场演讲中，他评了中国太多方面，尤其点名批评了TikTok。从此开始，他踏上了四处游说封禁TikTok之路。

事实证明，一切都是表演，背后都是利益。

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