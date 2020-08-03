早报：华为开发者大会9月举行 三星中国工厂关闭

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看华为的新动作，下个月有大事。

华为开发者大会9月举行 发布鸿蒙2.0





华为官方宣布，华为开发者大会2020将于9月10日举办，为期三天。届时，华为将发布鸿蒙2.0系统以及EMUI11，还有HMS Core5.0否认最新进展。

据介绍，HMS七大领域全面开放、10+应用平台、全球激励计划加持160+万开发者，跨终端服务触达7亿用户。

快充居然进化到这个水平了，赶紧来看看。

传iQOO 5本月发布 120W快充要来了？





有爆料称，iQOO 5系列有望在本月正式发布，而颇受关注的120W快充技术也有可能在该机上首次商用。iQOO在今年的ChinaJoy展会上展示了新机的120W快充，仅需15分钟就能将电池充满，令人影响深刻。

下面是两条大公司的新决策。



三星最后一家中国电脑工厂宣布关闭





三星宣布将关闭其位于苏州的电脑工厂，这也是三星最后一家位于中国的电脑工厂。据悉，三星电子苏州电脑工厂约有1700名合同制员工，此次关闭可能造成半数人员失业。

去年三星还关闭了其在中国的最后一家手机工厂，目前三星在中国还有苏州、西安两个半导体工厂。

微软居家办公延长至2021年1月





继谷歌宣布员工居家办公延长至2021年7月之后，微软也宣布居家办公延长到2021年1月，该公司之前计划在今年10月重返办公室。目前微软的政策是强制在家办公，直到疫情好转。

A站直播要发力了，还能造出第二个斗鱼吗？

A站发布“二八计划” 直播打赏主播拿八成





A站日前宣布正式发布签约主播直播分成“二八计划”，从8月下旬开始，A站所有签约主播将享受“二八分、包税、秒提”等政策扶持，八成直播打赏将直接分给主播，A站只保留两成作为运营成本。

最后来看一条游戏方面的新闻。

《塞尔达传说：时之笛》或推出Switch重制版





任天堂近日在部分地区更新了《塞尔达传说：时之笛》的商标版权，有分析认为这可能是推出Switch重制版的征兆。

据悉，2021年是《塞尔达传说》系列诞生的第35年，按照惯例会有纪念性的作品推出，而《塞尔达传说：时之笛》一直是该系列的最高杰作，拿来重制也不奇怪。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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