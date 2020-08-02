字节跳动同意剥离TikTok美国业务是喜是忧

上周五特朗普表示他已决定禁用TikTok之后，事件持续进行发酵。根据多家有影响力的媒体报道，字节跳动同意剥离TikTok美国业务。消息人士称，根据字节跳动的新提议，微软将负责保护所有美国用户数据，并允许微软以外的另一家美国公司收购TikTok。



微软试图收购TikTok

据悉字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务之前，曾试图在TikTok的美国业务中持有少数股权，但遭到了白宫的拒绝。根据新的交易提议，字节跳动将完全退出，微软将接管TikTok在美国的业务。一些总部在美国的字节跳动投资者可能有机会获得该业务的少数股权。

目前任何方面都没有明确的回复，可见目前仍在谈判进行中，仍旧没有明确的结论，一切还存在诸多变数。但至少有一点，字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务，可能性较大。

中国人不能用

基于抖音相同的成功逻辑，TikTok在国际市场也快速蹿红，短短几年便获得累积20亿次下载量的巨大成功，成为中国App成功出海的代表。和QQ微信这些更早出海的前辈不同，抖音和TikTok虽如孪生兄弟，但却是两个无法互通的独立App，这其中自有玄妙。

TikTok在海外火了，一些人便想搭船出海。为了不让国内的内容影响平台的生态，或者说引起不必要的麻烦，今年4月字节跳动对TikTok中国用户进行封禁。中国人不能用TikTok，表面上看是文化生态和意识形态的隔阂，实则显露出中国App出海的难言隐忧。

外国人不让用

事实证明这种隐忧绝非多余，正当TikTok装机量一路飙升，超越FaceBook成为印度热门App榜单第二名时，一纸禁令将以TikTok为首的59款中国App全面封杀。此后不久美国听证会通过TikTok禁令的消息更是致命打击，如今已经引起日本等国的跟风操作。



TikTok在美国面临全面封禁

外国人不让用的理由千奇百怪，印度比较婉转，指责TikTok缺乏内容把控和监管、对印度青少年产生了不良影响。而美国则保持了山姆大叔一贯“刚”，理由如出一辙，仍然是"危及国家安全"。只是搞不明白，一款讲幽默段子的短视频App何以被他们视为洪水猛兽。

动了谁的奶酪

来自中国的科创力量在全球市场击败美国硅谷“梦之队”，这让美国封禁TikTok的真正理由变得耐人寻味。TikTok所获得的巨大成功，令其在社交媒体、信息流广告、用户粘性、在网时长上对Facebook和Google形成致命威胁。说白了，TikTok挡了他们的财路。

和抖音一样，TikTok不止于短视频，更覆盖创作、文娱、电商、广告等多个领域巨大商机。封禁之前，TikTok预期仅在美国年收益达5亿美元，而去年全球营收为2-3亿美元，可谓爆炸式增长。封禁之后，有消息称TikTok估值500亿美金欲出售，短短几年价值斐然。

刺痛谁的神经

TikTok独立包装专攻海外，或许只想做个与世无争的国际商人，不想卷入中西方文化和价值观冲突的旋涡。只可叹树欲静而风不止：TikTok封禁前，扎克伯格屡屡走进白宫；TikTok封禁后，Facebook短视频二进宫印度市场。如此一来二去，你品，你细细的品。



扎克伯格一直鼓动美国政府封禁TikTok

除巨大利益外，美国政客对TikTok的芥蒂更多源自于不可控的信息窗口，或者用他们的话来说，TikTok就是“信息战”工具。当TikTok在西方世界愈发流行，他们无法掌控信息流向和用户数据，以此担忧TikTok危及国家安全，这其实只是动摇了他们的信息霸权。

开放博弈霸权

如果说TikTok出海被禁是一种文化冲突，甚至可以表示情有可原，人类对于外来文化有一种骨子里天然的排斥，就如同当年 “韩流来袭”在国内同被视为文化毒瘤。所不同的是，开放的中国从没有通过铁腕手段强行封禁，这才是一个泱泱大国应有的胸襟和气度。

与开放截然不同的，是霸权。仅在科技领域，先是实施芯片禁运，妄图将中国科创力量扼杀在摇篮；随后又对中兴华为发难，蓄意打压中国5G新势力崛起；如今在软件应用层面又被抖音TikTok超越，仍是一纸禁令，同样是“危害国家安全”的幌子。

结束语

如果未来字节跳动同意剥离TikTok美国业务，这只能说是一种无奈的妥协。与其面临着被全面封禁，至少剥离出售还能挽回一些经济损失。此事件暴露出中国App出海正在遭受全面不公平的待遇，失去公平的竞争将成为阻碍科技发展的人为屏障。

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