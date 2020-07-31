华为首超三星成为全球手机之王 中国14亿庞大市场做支撑

7月31日，多家第三方调研机构发布了第二季度全球智能手机市场报告，所有的数据报告均指出华为在全球手机市场份额正式超越三星，成为当之无愧的手机之王。这是华为首次超越三星成为全球出货量最大的智能手机供应商，分析认为中国市场是其成功的关键。



IDC数据

首先是来自IDC的数据，2020年第2季度全球智能手机出货量为 2.784 亿台，同比下降了 16%。华为在2020年第2季度的出货量同比下降了 5.1%，但却以 5580 亿台智能手机的出货量首次位居全球出货量榜首。

这主要得益于华为在中国市场的巨大增长，同比增长了将近 10%，这抵消了该公司在其他国际市场上的下滑趋势。三星在该季度的出货量为 5420 万台，以 19.5% 的份额紧随其后。不过这家韩国科技巨头的跌幅超过 28.9%，在 TOP5 厂商中跌幅最大。



Canalys数据

根据Canalys的数据，华为今年第二季全球出货量同比下降5%，海外出货量甚至同比下滑了27%，但中国出货量却同比增长8%。由于华为第二季度70%以上的手机都在中国市场销售，其中国市场份额达到44.3%，这也让在中国市场份额不足1%的三星相形见绌。

Canalys分析师提到，三星的核心市场、比如巴西、印度、美国和欧洲都受到疫情爆发和封锁的严重影响。该分析师认为，新冠疫情造成了这样的结果，一旦全球经济开始复苏，仅仅依靠中国市场的华为，将难以维持全球第一的排名。



高通能否恢复供应华为犹未可知

此外还有一个更大的变数，就是美国对华为芯片供应链的封杀。不过高通宣布与华为签署长期专利许可协议，并将获得18亿美元的追补款。这意味着高通与华为达成和解，后续高通或有可能重新为华为供应芯片，华为手机也有可能解决旗舰产品的芯片供应问题。

不管怎么说，华为首次超越三星成为手机之王都是值得铭记的一笔，不仅见证了华为的努力与进步，更彰显了中国市场的强大支撑力。

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