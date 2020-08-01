不让国人用的TikTok被禁 我们该如何评价

印度封禁中国59款App事件引发全球关注，海外版抖音TikTok首当其冲。随即美国听证会通过TikTok禁令，再次把这款给人们带来欢乐的中国App推至风口浪尖。网友一句调侃值得深思：中国人不能用，外国人不让用，TikTok招谁惹谁了？这问题还真得慢慢细品。



美国听证会通过TikTok禁令

中国人不能用

基于抖音相同的成功逻辑，TikTok在国际市场也快速蹿红，短短几年便获得累积20亿次下载量的巨大成功，成为中国App成功出海的代表。和QQ微信这些更早出海的前辈不同，抖音和TikTok虽如孪生兄弟，但却是两个无法互通的独立App，这其中自有玄妙。

TikTok在海外火了，一些人便想搭船出海。为了不让国内的内容影响平台的生态，或者说引起不必要的麻烦，今年4月字节跳动对TikTok中国用户进行封禁。中国人不能用TikTok，表面上看是文化生态和意识形态的隔阂，实则显露出中国App出海的难言隐忧。

外国人不让用

事实证明这种隐忧绝非多余，正当TikTok装机量一路飙升，超越FaceBook成为印度热门App榜单第二名时，一纸禁令将以TikTok为首的59款中国App全面封杀。此后不久美国听证会通过TikTok禁令的消息更是致命打击，如今已经引起日本等国的跟风操作。



扎克伯格成为鼓动封禁TikTok的旗手

外国人不让用的理由千奇百怪，印度比较婉转，指责TikTok缺乏内容把控和监管、对印度青少年产生了不良影响。而美国则保持了山姆大叔一贯“刚”，理由如出一辙，仍然是"危及国家安全"。只是搞不明白，一款讲幽默段子的短视频App何以被他们视为洪水猛兽。

动了谁的奶酪

来自中国的科创力量在全球市场击败美国硅谷“梦之队”，这让美国封禁TikTok的真正理由变得耐人寻味。TikTok所获得的巨大成功，令其在社交媒体、信息流广告、用户粘性、在网时长上对Facebook和Google形成致命威胁。说白了，TikTok挡了他们的财路。

和抖音一样，TikTok不止于短视频，更覆盖创作、文娱、电商、广告等多个领域巨大商机。封禁之前，TikTok预期仅在美国年收益达5亿美元，而去年全球营收为2-3亿美元，可谓爆炸式增长。封禁之后，有消息称TikTok估值500亿美金欲出售，短短几年价值斐然。

刺痛谁的神经

TikTok独立包装专攻海外，或许只想做个与世无争的国际商人，不想卷入中西方文化和价值观冲突的旋涡。只可叹树欲静而风不止：TikTok封禁前，扎克伯格屡屡走进白宫；TikTok封禁后，Facebook短视频二进宫印度市场。如此一来二去，你品，你细细的品。



TikTok刺痛了很多人的神经

除巨大利益外，美国政客对TikTok的芥蒂更多源自于不可控的信息窗口，或者用他们的话来说，TikTok就是“信息战”工具。当TikTok在西方世界愈发流行，他们无法掌控信息流向和用户数据，以此担忧TikTok危及国家安全，这其实只是动摇了他们的信息霸权。



开放博弈霸权

如果说TikTok出海被禁是一种文化冲突，甚至可以表示情有可原，人类对于外来文化有一种骨子里天然的排斥，就如同当年 “韩流来袭”在国内同被视为文化毒瘤。所不同的是，开放的中国从没有通过铁腕手段强行封禁，这才是一个泱泱大国应有的胸襟和气度。

与开放截然不同的，是霸权。仅在科技领域，先是实施芯片禁运，妄图将中国科创力量扼杀在摇篮；随后又对中兴华为发难，蓄意打压中国5G新势力崛起；如今在软件应用层面又被抖音TikTok超越，仍是一纸禁令，同样是“危害国家安全”的幌子。

结束语

有形的边境墙刚刚竖起，无形的文化墙赫然耸立。哪里被别人超越就封哪里，这不仅是赤裸裸的霸权行径，更透露出骨子里的傲慢与短视。

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