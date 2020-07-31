中关村在线消息：据悉，在今日Razer推出了两款黑鲨V2有线游戏耳机，这两款耳机相比较，售价99.99美元的BlackShark V2功能更多，而售价59.99美元的BlackShark V2 X相比之下则显得简单。







Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相

这两款产品都在左耳罩上配备了一个用于调节音量的出色触感旋钮，通过其3.5mm音频线与PC和游戏机兼容，还都有一个静音按钮，以便于切断与团队的通讯。



BlackShark V2更昂贵主要归结于附带的USB声卡，它可以卡在耳机的3.5mm电缆末端，一旦连接上，声卡就为耳机提供了一些额外的智能，让你调整麦克风的均衡器，将声音调到你想要的程度。

BlackShark V2还可以让你在Razer的Synapse 3软件中调整EQ设置，并使THX的空间音频集成成为可能，扩大了Razer支持该功能的耳机阵容，Razer表示，该声卡不会在发布时单独购买。

Razer表示，BlackShark V2在提供全方位的声音方面超越了7.1声道，增加声音的深度，并使精确定位敌人更容易，在高级耳机上市前及时亮相的是THX游戏专用配置文件，这些配置文件是与开发者合作开发的，并由USB声卡启用，以独特的方式使用适合游戏的空间音频。

比如，在《Apex Legends》中，你可以使用THX空间音频提供更逼真的体验，勾勒出每一个细节，或者可以翻转到竞技模式，Razer表示，该模式可以让你获得不公平的优势，因为耳机可以过滤掉对竞技游戏来说并不重要的声音。

据了解，在8月6日的发布会上，将有十几款游戏支持这一功能，包括《命运2》、《英勇者》、《厄运永恒》、《使命召唤：战地》、《半条命》，《Alyx》, 《Metro Exodus》, 《Red Dead Redemption 2》等。Razer表示，未来将为热门游戏增加空间音频配置文件。

除了支持THX的功能外，这两款耳机还有其他一些区别，更昂贵的BlackShark V2具有柔软、透气的耳垫，可以很好地隔离声音，而入门级型号的耳罩则是皮革般的耳罩。

而更加经济实惠59.99美元的黑鲨V2 X并不包含声卡，其耳垫上的皮革类材料在长时间使用时似乎并体验一般，其麦克风也不可拆卸。

可调、降噪的心形麦克风在两款机型中都是一样的，不过只有在99.99美元的BlackShark V2上是可拆卸的。

Razer在这两款产品中都使用了新的 "TriForce "50mm驱动器，其专利设计将低频、中频和高频声音委派到驱动器的各自部分，这将防止任何部分的音景被混淆。

两款耳机的声音性能应该是相似的，虽然Razer说高端选项具有钛涂层驱动器，以提供更多的清晰度和更少的失真。【7494652】

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