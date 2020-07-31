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    Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，在今日Razer推出了两款黑鲨V2有线游戏耳机，这两款耳机相比较，售价99.99美元的BlackShark V2功能更多，而售价59.99美元的BlackShark V2 X相比之下则显得简单。

    Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相

    Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相
    Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相

    这两款产品都在左耳罩上配备了一个用于调节音量的出色触感旋钮，通过其3.5mm音频线与PC和游戏机兼容，还都有一个静音按钮，以便于切断与团队的通讯。

    BlackShark V2更昂贵主要归结于附带的USB声卡，它可以卡在耳机的3.5mm电缆末端，一旦连接上，声卡就为耳机提供了一些额外的智能，让你调整麦克风的均衡器，将声音调到你想要的程度。

    BlackShark V2还可以让你在Razer的Synapse 3软件中调整EQ设置，并使THX的空间音频集成成为可能，扩大了Razer支持该功能的耳机阵容，Razer表示，该声卡不会在发布时单独购买。

    Razer表示，BlackShark V2在提供全方位的声音方面超越了7.1声道，增加声音的深度，并使精确定位敌人更容易，在高级耳机上市前及时亮相的是THX游戏专用配置文件，这些配置文件是与开发者合作开发的，并由USB声卡启用，以独特的方式使用适合游戏的空间音频。

    比如，在《Apex Legends》中，你可以使用THX空间音频提供更逼真的体验，勾勒出每一个细节，或者可以翻转到竞技模式，Razer表示，该模式可以让你获得不公平的优势，因为耳机可以过滤掉对竞技游戏来说并不重要的声音。

    据了解，在8月6日的发布会上，将有十几款游戏支持这一功能，包括《命运2》、《英勇者》、《厄运永恒》、《使命召唤：战地》、《半条命》，《Alyx》, 《Metro Exodus》, 《Red Dead Redemption 2》等。Razer表示，未来将为热门游戏增加空间音频配置文件。

    除了支持THX的功能外，这两款耳机还有其他一些区别，更昂贵的BlackShark V2具有柔软、透气的耳垫，可以很好地隔离声音，而入门级型号的耳罩则是皮革般的耳罩。

    而更加经济实惠59.99美元的黑鲨V2 X并不包含声卡，其耳垫上的皮革类材料在长时间使用时似乎并体验一般，其麦克风也不可拆卸。

    可调、降噪的心形麦克风在两款机型中都是一样的，不过只有在99.99美元的BlackShark V2上是可拆卸的。

    Razer在这两款产品中都使用了新的 "TriForce "50mm驱动器，其专利设计将低频、中频和高频声音委派到驱动器的各自部分，这将防止任何部分的音景被混淆。

    两款耳机的声音性能应该是相似的，虽然Razer说高端选项具有钛涂层驱动器，以提供更多的清晰度和更少的失真。【7494652】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7494652.html report 1988 中关村在线消息：据悉，在今日Razer推出了两款黑鲨V2有线游戏耳机，这两款耳机相比较，售价99.99美元的BlackShark V2功能更多，而售价59.99美元的BlackShark V2 X相比之下则显得简单。Razer两款黑鲨V2有线游戏耳机亮相这两款产品都在左耳罩上配备了一个用于调节音量的出...
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