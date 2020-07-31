中关村在线消息：据悉，三星近日发售了一款名叫AirDresser的衣柜，可以蒸汽和除臭衣服，而无需使用洗衣机进行破坏性的传统洗涤 。











三星新款清洁衣柜AirDresser发售

AirDresser形状像一个高而薄的冰箱，采用蒸气和热泵动力烘干相结合的方式进行工作，AirDresser不像传统洗衣机那样需要接水，而是依靠橱柜底部的一个可加注水箱，这预示着它可以安装在几乎任何有普通120V插座的地方。



AirDresser衣柜的内部，有6个悬挂服装的空间，三星包括一组重量衣架，用于帮助拉平裤子的皱纹。

AirDresser衣柜适用于西装、羊毛和针织服装、羽绒、皮草、皮革和牛仔布，它还可以清洁婴儿服装、玩具和床上用品。

AirDresser衣柜通过三星的应用程序控制，并通过WiFi连接，有预先编程的周期，像夹克、 T 恤、 校服和毛衣，和使用高温蒸汽的消毒周期程序，可以去除99%的常见细菌和尘螨。

AirDresser衣柜的一个同时工作的除臭过滤器可以处理气味，然后热泵干燥循环显然可以避免缩水。

AirDresser衣柜还可以在Fresh Finish隔层中放入干衣片，以获得香味，用户甚至可以将门打开，并将AirDresser用作衣柜其他部分的除湿机。

AirDresser衣柜除了应用程序支持远程控制和清洁周期完成时的通知，还有三星SmartThings集成，它可以用来存储预设，获得维护和换水警报，并显示能源状态。

用户还可以使用门前的触摸感应控制面板，该面板上有普通、快速、精致和消毒清洁模式的按钮，以及干燥和特殊循环，显示屏可显示每个程序的剩余时间。

三星AirDresser现已在美国上市，售价为1049美元，感兴趣的朋友可以考虑入手体验一下。【7494634】

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