中关村在线消息：近日据悉，据海外最新泄漏的图片显示，消费者如果用户预购 Galaxy Note 20 系列，三星将会将 Galaxy Buds Live 作为预购奖励免费赠送。



预购Galaxy Note 20/20 Ultra将赠送Galaxy Buds Live

爆料人士Alvin（@sondesix）分享了一张图片，展示了 Galaxy Note 20 和 Note 20 Ultra 的预购奖励。

另外据知名消息人士 Ishan Agarwal 分享的最新推文，4G 版本的 Galaxy Note 20 系列在欧洲市场的起售价格为 999 欧元约合 8222.64 元RMB。

5G 版本的Galaxy Note 20 系列起售价为 1099 欧元约合 9045.72 元RMB；而顶配的Galaxy Note 20 Ultra 的起售价格为 1349 欧元约合 11103.44 元RMB。

据了解，三星 Galaxy Note 20 系列的内部存储容量会从 256GB 起步，为了缓解各种零件成本的压力。

Galaxy Note 20 的4G/5G 版机身背面会采用“glasstic”材质，是一种让人感觉像是玻璃的塑料材质。而 Galaxy Note 20 Ultra 才会装备真正的玻璃。



Galaxy Note 20 和 Galaxy Note 20 Ultra 的另一个重要差异就是屏幕，前者分辨率为 Full HD+，刷新率可能为 60Hz 或者90Hz，而后者为 QHD+，刷新率为 120Hz。

据目前得知的信息，Galaxy Buds Live 的零售价格为 189 欧元，预计Buds Live的一大卖点是主动降噪，如价格确认它将比苹果的AirPods Pro便宜很多，后者在欧洲的价格为279欧元。【7494523】

（文中图片来自互联网）

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