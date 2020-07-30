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    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/128GB/全网通）

    5G版iPhone 12仍将继续涨价，考验果粉信仰的时刻到了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，一个ID为Komiya_kj的玩家在推特上公布了iPhone 12全系新品的价格。值得注意的是，相较iPhone 11的 699美元起售价，5.4 英寸的 5G版iPhone 12 已经和它平起平坐。虽然屏幕略小一些，但好歹也是支持5G的，iPhone 11真的是再便宜不能买了。

    真香警告：5G版iPhone 12价格来了
    5G版iPhone 12价格来了

    iPhone 12（5.4 英寸）：64GB/＄699、128GB/＄749、256GB/＄849

    iPhone 12 Max（6.1 英寸）：64GB/＄799、128GB/＄849、256GB/＄949

    iPhone 12 Pro（6.1 英寸）：128GB/＄1049、256GB/＄1149、512GB/＄1349

    iPhone 12 Pro Max（6.7 英寸）：128GB/＄1149、256GB/＄1249、512GB/＄1449

    不过，iPhone 12虽然最低起售价与上代持平，但整体上更多型号相比上代产品更高了，据悉iPhone 12  采用毫米波 5G 技术以及改用三星 OLED 屏幕让产品成本提高。果粉们苦等的5G版iPhone终于到了，因此很快又到了考验果粉信仰的时刻了。

    苹果iPhone 11（4GB/128GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

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    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5899元

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