拼多多上线首届“真香节”，亿元现金补贴助力年轻人“花得更少，用得更好”

保税仓版Switch游戏机补贴价2599元年度最低，小米手环补贴后79元全网最低价，7月29日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台将拿出1亿元现金，对被网友标注为“真香”的品牌商品进行定向补贴，为平台6亿消费者持续创造“真香”体验。

自2019年拼多多上线“百亿补贴”以来，包括苹果手机、海蓝之谜、戴森等系列品牌商品在补贴后纷纷迎来历史最低价。据平台此前公布的一份舆情大数据显示，在与拼多多“百亿补贴”最常联系在一起的短语是“真香”。

“我们调研发现，对于很多消费者来说，真香是一种惊喜性的购物体验，价格补贴提升了这些商品的性价比，从而提升了消费者的体验感“，拼多多“真香节”负责人表示，希望让“Z世代”的用户们在性价比的提升中，感受到实惠与乐趣。

“真香节”上线当天，网络段子“真香”的主人公王境泽也来到拼多多百亿补贴直播间，分享了自己在网购中的“真香”体验，并试吃了“榴莲蛋糕”“暴下饭牛肉酱”等网红食品，吸引了300余万网友同时在线观看并下单。



▲拼多多上线“真香节”，消费者可在活动页中自由切换“中年”与“青年”两个风格版本。

被称“真香”型电商，拼多多1亿元补贴回馈消费者

据说，没有一个人能够逃脱“真香定律”。“真香定律”最早来源于湖南卫视《变形计》节目里城市主人公王境泽初到农村家庭时，因为对新环境的不适应，而表示“我王境泽就是饿死，从这里跳下去也不会吃这口饭！”在闻到饭菜香味后，不禁说出那句让他爆火的名言“真香”。

这一短时间内新事物从拒绝到接受的转变过程，引发了网友的共鸣，这段视频也被制成了鬼畜和表情包火遍全网，王境泽也被称为名副其实的“真香鼻祖”。



▲《变形计》城市主人公、“真香鼻祖”王境泽亮相拼多多百亿补贴官方直播间。

“真香定律”成为了互联网及科技领域的常见现象，包括苹果iPad、AirPods等产品在上线之初，都曾成为“真香定律”的验证者。



近两年，拼多多“真香定律”也被网友普遍提及。舆情大数据显示，自2019年5月拼多多独家上线百亿补贴后，在全网与“百亿补贴”联系最紧密的高频词汇正是“真香”。

今年618，拼多多平台iPhone 11的价格补贴后低至4299元，持续全网最低价。在整个618期间，百亿补贴已经累计补贴商品超过1.3亿件，覆盖4600多个国内外知名品牌，为消费者节省资金超过30亿元。

2020年第一季度财报显示，拼多多的年度活跃买家数已经达到6.28亿，单季度增加了4290万。同时，拼多多的单用户消费额也在稳步提升。截至到3月底，平均到每位活跃买家的年度支出由2019年的1720.1元，进一步提高至1842.4元。QuestMobile数据显示，拼多多一二线城市用户对GMV的贡献已达到48%，并呈持续上升趋势，这些新增用户中，二级及以上城市用户占比已接近一半，其中北京、成都、天津、上海、杭州排前五。

“年轻消费者对新事物更加宽容，看到他们在体验拼多多之后给出的真香评价，我们也觉得既感动又很感激”，上述拼多多业务负责人表示，暑期是年轻消费者的消费旺季，拼多多选择上线“真香”节，筛选平台商品评价中“真香”词频最高的品牌商品进行补贴，一方面是回馈消费者认可，另一方面，也是希望让更多用户在暑期能够“花得更少，用得更好”。

“Z世代”用户热衷真香，成为拼多多消费新主力

6月20日，北师大发布《新青年新消费观察研究报告》，报告援引国家统计局、QuestMobile等数据，认为新青年更追求性价比，“新电商拼多多独创的新模式受到了年轻用户的欢迎”，被称为“Z世代”的新一代年轻人，已经成为了拼多多的消费主力军。

报告显示，新青年群体喜欢简单直接的优惠方式，同时希望在购物中获得乐趣。

此次拼多多上线的“真香”节也延续了“实惠”与“乐趣”两大主题。一方面，平台拿出1亿元现金补贴，针对苹果、荣耀等智能手机、小米手环、苹果耳机等数码潮品进行了不限量补贴。

另一方面，此次活动主题也以乐趣为主。“真香节”的活动主题页分为了“中年版”和“青年版”。中年版延续了网络流行的“中年表情包”风格，用户在页面中还可以一键切换至赛博朋克风格的“青年版”。

在同一个主题活动中用两套完全不同风格的视觉元素设计页面，这一小小的创新也获得了不少关注。





在“真香定律”影响下，很多年轻人纷纷加入“真香”大军，平台数据显示，30岁以下消费者的分享、好友拼团频率显著高于其他年龄群体。

上述拼多多业务负责人表示，“拼多多将持续投入百亿补贴，针对不同群体设计不同的玩法和补贴规模，最终目标让每个群体都在这里找到实惠与乐趣，每天都过双11”。

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