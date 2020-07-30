科技大佬集体沉默宣布：移动互联网时代己结束

这一年多以来，马云、刘强东等叱咤风云多年的科技大佬相继隐退，曾让亿万人沸腾的任正非也逐渐淡出视野。在互联网大佬集体沉默的背后，或许正是移动互联网时代落幕的宣告。



移动互联网时代己结束

互联网大佬10年后被切换

如果时光倒退回20年前，PC互联网时代的到来彻底实现信息爆炸，人们获取资讯的主要途径已经从电视和报纸逐渐转移到了新浪、网易、搜狐等大型门户网站上，也让张朝阳，丁磊当时那些站在互联网风口浪尖上的男人成为时代的宠儿，成就了互联网一代门户大佬。

当年大热的电脑和门户，如同今天流行的手机和电商。十年河东十年河西，唯一不变的就是如流水般的科技大佬频繁切换。

移动互联大佬已到大限

随后的10年，互联网时代宣告到来。先是无线局域网应用、后是手机代替电脑成为主宰，移动网络和位置服务打通了支付和物流，电商崛起成为了时代切换的启动键。基于移动互联网的不断深入生活，催生了阿里、京东引领的电商时代走上巅峰。

盛极必衰的铁律无人逾越，时代切换大佬轮班司空见惯，伴随着马云、刘强东的相继隐退，移动互联网或已走到十年大限。

移动互联红利殆尽遇瓶颈

从2017年首次出现全球手机销量下滑，人们意识到移动互联网的红利即将消失。曾经一致美好幻想的5G换机潮并未如期而至，人们在对智能手机消费需求衰退的背后，实则我们对智能终端的刚性需求获得极大满足，应用模式层面并无重大突破成为最大瓶颈。

十几年前电脑火爆的程度不比现在的手机差，只是如今手机也将步入电脑的后尘，因为手机已经失去了移动互联网发展的红利。

需求透支市场饱和难施展

2011年微信正式发布，当时我们还在探讨它跟QQ有何不同，而如今社交网络已经覆盖我们生活的方方面面。4G把移动互联应用推上巅峰，让我们随时可享用一顿美餐，随时叫一辆车出行，随时玩一把手机游戏，甚至延续数千年的现金社会被打破，彻底改变生活方式。

移动需求被高度满足，谈及移动互联网的未来，就如同给一个吃饱的人再端上一碗红烧肉。千元手机即可满足90%以上的日常需求，厂商可以施展和谋取利润的空间也越来越小。

移动互联之王也无力回天

伴随着移动互联的崛起，苹果走上万亿市值巅峰。而如今的苹果只能通过降价和iPhone SE低价来巩固市场份额，并通过转型服务弥补iPhone不断下滑的利润率。正所谓一叶知秋，苹果降价与艰难转型背后，更成为移动互联网走到尽头的佐证。

安卓阵营亦是如此，一度热炒的5G效果甚微，专业“电影级”多摄镜头曲高和寡显然超越民用范畴，只有不断变化的全面屏和超级快充勉强刺激着消费者麻木的神经。透支需求的智能手机已从刚需沦为选需，科技驱动的车轮面临着重新选择方向。

5G加速物联网时代已到

5G会是移动互联网的救命稻草吗？顶多就是一剂强心针罢了！正如人们预测5G时代4K乃至8K在线视频将成为主流，尽管这听起来很厉害，但我们真的需要吗？在手机上观影720P和1080P画质已经无悬殊差异，再往上提升收益严重递减，并会更快撑爆我们的内存。

因此单纯的网速提升并不能带来应用层面的质变和突破，或者说移动互联网的应用模式已然走到尽头，5G网络更多是为未来物联网铺路。

钟摆切换适于网络进化定律

一次“Tick-Tock”钟摆，时光走过完整一秒钟。英特尔曾以此作为半导体工艺和架构战略，汽车领域同样存在大小改款，钟摆规律在各行业屡试不爽。如果说3G是移动互联网的萌芽，那么4G则可谓移动互联网的巅峰。3G和4G时代共同撑起了移动互联网高速发展的十年。

以此逻辑来看，5G和6G当属物联网时代的一次“Tick-Tock”完整钟摆。如今的5G引入了如自动驾驶、云游戏等新趋势，需要解决的是万物智能化的新课题，不应只局限于手机。

智能汽车是未来物联网主线

物联网不应空谈需要落地，需要一个像手机一样，能够颠覆人们生活的产品作为载体，智能汽车成为最佳标的。传统内燃机汽车发展过百年难有长进，亟待新兴科技对其形成颠覆。此外汽车作为特殊产品，有足够的空间、利润率、刚需性来承载未来科技。

5G、AI、云，以及大量精准传感装置全面灌注到智能汽车之上，成为引领5G乃至未来6G发展的核心。大胆预测，未来十年汽车产业的变化将大幅超越过去百年的汽车工业发展速度与成就。从电动到智能，又将成为“Tick-Tock”钟摆战略又一次完美演绎。

结束语

移动互联时代的结束，移动互联领军人物的隐退证明：互联代有英雄出，各领风骚十几年。

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